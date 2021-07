Unfall im Kanton Luzern – 20-jähriger Töfffahrer stirbt bei Kollision mit Auto am Sempachersee Bei einer Frontalkollision in Oberkirch gingen beide Fahrzeuge in Flammen auf. Der Töfffahrer starb noch auf der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das Auto ging nach dem Unfall in Flammen auf. Foto: Luzerner Polizei

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Frontalkollision mit einem Auto in Oberkirch LU am Sempachersee am Mittwoch ums Leben gekommen. Beide Fahrzeuge gingen beim Unfall in Flammen auf. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zur Kollision kam es gegen 08.40 Uhr auf der Strasse Länggasse. Der Töfffahrer starb noch auf der Unfallstelle, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Gemäss ersten Hinweisen hatte der Motorradfahrer vor dem Unfall offenbar ein anderes Fahrzeug überholt, wie die Staatsanwaltschaft weiter schrieb. Die Polizei suchte Zeugen. Die betroffene Strasse war nach dem Unfall vorübergehend gesperrt.

SDA/anf

