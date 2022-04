Tödlicher Unfall in Niederuzwil SG – 20-Jährige sass am Steuer Die Polizei hat neue Erkenntnisse zum Unfall mit drei Toten bekannt gegeben. Die Fahrerin ist noch im Spital, konnte jedoch einvernommen werden.

Beim Unfall in Niederuzwil SG kamen drei junge Männer ums Leben. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Am Steuer des Autos beim Unfall in Niederuzwil SG mit drei Toten am Freitagabend sass eine 20-jährige Schweizerin. Dies gab die Polizei am Montag bekannt.

Die Fahrerin befand sich nach wie vor im Spital und wurde von der Staatsanwaltschaft einvernommen, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Zu den Aussagen der jungen Frau machte die Behörde keine Angaben. Die genaue Unfallursache war demnach weiter unklar.

Eine 16-jährige Beifahrerin befand sich am Montag weiter auf der Intensivstation. Ihr Zustand wurde den Angaben zufolge von den Ärzten als stabil bezeichnet. Beim Unfall waren drei junge Männer ums Leben gekommen. Zwei waren 22 Jahre und einer 19 Jahre alt. Laut Polizei befanden sich insgesamt fünf Personen im Unfallauto.

Die anfängliche Vermutung, dass sich bei dem Unfall möglicherweise Personen auf einem Parkplatz beim Unfallort befanden und getroffen wurden, könne nach jetzigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden, hiess es weiter.

Die Ermittler suchten weiterhin Zeugen des Unfalls. Insbesondere waren sie an Angaben zur Fahrweise des Unfallautos interessiert.

Das Auto mit den jungen Leuten an Bord war am Freitag vom Bahnhof in Richtung Augarten unterwegs. Auf der Höhe eines Parkplatzes kam es um 23.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Es prallte in eine Leitplanke und flog mehrere Meter durch die Luft. Der Wagen schlug an einem Bachbord auf und überschlug sich mehrmals. Schliesslich schlidderte es einem Parkplatz entlang und blieb auf dem Dach liegend stehen.

