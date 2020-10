Exkrementen-Bonus für BVB – 20 Franken mehr fürs Wegputzen von Erbrochenem, Kot und Urin Der Ekelfaktor bei der Reinigung öffentlicher Verkehrsmittel in Basel soll künftig entgolten werden.

Für die Beseitigung von ausserordentlichen Verschmutzungen bei Basler Tramhaltestellen soll eine Sonderprämie ausbezahlt werden. Bild: Keystone/Georgios Kefalas

Die Mitarbeiter der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) erhalten künftig eine Zulage für die Beseitigung von Exkrementen und Erbrochenem in Basler Trams, Bussen und Haltestellen. Besonders erstere Verschmutzung lässt aufhorchen: Gibt es tatsächlich Menschen, die in Trams urinieren oder gar koten? «Das ist auch schon vorgekommen», sagt Mediensprecherin Sonja Körkel auf Anfrage.

Der Ekelfaktor bei der Reinigung der öffentlichen Verkehrsmittel soll daher in Zukunft entgolten werden. 20 Franken bekommen BVB-Mitarbeiter, wenn sie bei den Putzarbeiten mit solchen Hinterlassenschaften konfrontiert werden.

Die Basler Regierung hat das entsprechende Reglement genehmigt, wie sie am Dienstag mitteilte. Ziel sei es, eine rasche und effektive Reinigung ausserordentlicher Verschmutzungen wie Exkremente oder Erbrochenes sicherzustellen.

Seit 2009 ist in Basler Trams das Essen und Trinken verboten, um die Verschmutzung durch Essensreste oder überschwappende Getränke zu vermeiden. Die BVB waren die ersten ÖV-Betreiber in der Schweiz, welche dieses Verbot einführten; mittlerweile sind andere Verkehrsbetriebe in der Schweiz dem Basler Beispiel gefolgt.

SDA/kha