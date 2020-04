Als der Ball noch rollte – 20. April 1993: Triumphale Heimkehr Beat Sutter fügt seiner facettenreichen Cup-Geschichte mit dem FC Basel ein weiteres Kapitel hinzu – und sorgt diesmal in den Reihen des Gegners dafür, dass im Joggeli keine Freude aufkommt. Oliver Gut

Der Gelterkinder, der die Basler Cupfinal-Träume beendet: Beat Sutter. freshfocus

Die Geschichte lässt sich auch anders erzählen. So nämlich, dass André Sitek an diesem Abend das tut, was er selten tut: Er trifft gegen einen NLA-Club. Und das gleich zweimal. Allerdings ist er nicht der einzige Doppeltorschütze mit rotblauer Couleur. Denn zuvor hat schon Beat Sutter zweimal getroffen. Und weil der Gelterkinder dies längst nicht mehr in Diensten des FC Basel, sondern von Cup-Viertelfinal-Gegner Neuchâtel Xamax tut, sind Siteks späte Treffer zu wenig: Der rotblaue Traum vom ersten Cupfinal seit 1982 ist ausgeträumt.

1982? Da trug Beat Sutter noch die Basler Farben. Und wurde bekanntlich von Torschütze Alain Balet per Faustschlag niedergestreckt, bevor dieser den 1:0-Siegtreffer für den FC Sion erzielte. Das war im Berner Wankdorf, so wie es früher immer war, wenn man im Cupfinal spielte. Nun trifft Sutter im Joggeli zweimal auf Pass von Adriano und feiert eine triumphale Rückkehr in jenem Stadion, dem er 1986 mangels Perspektiven den Rücken gekehrt hat.

Den Rausch haben die Gäste. Wobei: Auch die Basler haben den Rausch. Friedel heisst er mit Vornamen, ist Deutscher und 1989 mit dem FC Luzern Meister geworden. Ein grosser Name, der dem Club mit dem grossen Namen zu dessen 100-Jahr-Jubiläum den Erfolg zurückbringen soll.

Daraus wird nichts. Nicht im Schweizer Cup-Wettbewerb. Und auch nicht in der Meisterschaft, wo der FCB als NLB-Club in der Auf-/Abstiegsrunde früh das Nachsehen gegen GC und Luzern hat. Friedel Rausch ist danach schon wieder Geschichte. Es kommt Claude Andrey als Trainer. Und ein gewisser Dario Zuffi als Stürmer, für Sitek. Er hat zuvor mit dem FC Lugano im Cup zunächst Xamax und dann GC geschlagen, um den silbernen Pott zu holen. Was folgt, ist bekannt.

FC Basel – Xamax 2:3 (0:3)

Stadion St. Jakob. – 13’000 Zuschauer.

Tore: 13. Rothenbühler 0:1. 19. Sutter 0:2. 25. Sutter 0:3. 76. Sitek 1:3. 86. Sitek 2:3 (Foulpenalty).

Basel: Reinwald; Smajic; Ceccaroni, Uccella (46. Patrick Rahmen); Zbinden (46. Jenzer), Karrer, Schürmann, Berg, Baumgartner; Chassot, Sitek.

Xamax: Corminboeuf; Zé Maria; Ramzy, Henchoz; Gottardi, Perret, Rothenbühler (89. Froideveaux), Fernandez; Sutter (81. Negri), Adriano, Manfreda.