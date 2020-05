Als der Ball noch rollte – 2. Mai 1995: Zoff um Smajic Beim 1:5 gegen Xamax gerät der bosnische FCB-Regisseur in die Kritik. Dominic Willimann

Admir Smajic (links) war der Regisseur im Basler Mittelfeld, aber auch ein Spieler, der polarisierte. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Die Klatsche ist deutlich. 1:5 verliert der FC Basel sein NLA-Nachtragsspiel am 2. Mai 1995 in Neuenburg. Petar Aleksandrov, der bulgarische Stürmer mit dem legendären Stirnband, bezwingt Rotblau praktisch im Alleingang, ihm gelingt in den letzten zwanzig Spielminuten ein lupenreiner Hattrick.

Bei dieser vierten Auswärtsniederlage in Folge fällt auf, dass Admir Smajic nicht mehr viele Freunde im Team zu haben scheint. Weil er zu viel dribbelt. Und weil er zu oft die Hände verwirft. Obwohl er nach einer langen Verletzungspause und einer abgesessenen Sperre sich eigentlich erst wieder beweisen müsste.

Eine typische Smajic-Szene ereignet sich auf der Maladière nach einer halben Stunde. Anstatt den freien Mario Cantaluppi anzuspielen, wählt Smajic den Weg durch den x-ten Gegenspieler und verliert dabei den Ball. Etwas, das Cantaluppi wütend macht und ihn dazu veranlasst, gegen den Chef im Mittelfeld zu stänkern. Der interne Zoff ist auf dem Rasen offensichtlich.

Yakins Premiere

Solche Zwiste helfen dem FCB nicht, im Gegenteil. In der Schlussphase schraubt der Gastgeber das Skore auf 5:1, Ersatztorhüter Thomas Grüter, der den gesperrten Stefan Huber vertritt, ist machtlos. Immerhin kommt Hakan Yakin zu seinem Startelf-Debüt in Rotblau. Der damals 18-Jährige erhält von Trainer Claude «Didi» Andrey den Vorzug gegenüber arrivierten Kräften, weil der Romand zu Beginn der Finalrunde proklamiert hat, die Jungen in dieser Phase der Meisterschaft einzubauen.

Solche Experimente sind möglich, da der Aufsteiger als Teilnehmer der Finalrunde nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und die Zeit nutzt, um Erkenntnisse für die nächste Spielzeit zu gewinnen.

Xamax - Basel 5:1 (0:0)

Maladière. - 9600 Zuschauer. - SR Muhmenthaler. - Tore: 57. Piffaretti 1:0. 62. Rey 1:1. 66. Vernier 2:1. 70. Aleksandrov 3:1. 77. Aleksandrov 4:1. 90. Aleksandrov 5:1.

Basel: Grüter; Ceccaroni, Meier, Tabakovic, Walker; Cantaluppi (75. Steingruber), Jeitziner, Smajic, Zuffi; Hakan Yakin (71. Hertig), Rey.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.