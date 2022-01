Gastronomie am Anschlag – «2-G+ wäre der Todesstoss» Mit der Einführung der 2-G-Regel für Restaurants hat sich die bereits angespannte Situation auch in Basel noch verschärft. Dorothea Gängel

Not macht erfinderisch: Das Unternehmen Mitte bietet Gästen ohne Zertifikat ein warmes Plätzchen im Freien. Foto: Unternehmen Mitte

Was tun, wenn ein Restaurant seine Gäste nicht mehr empfangen kann, weil diese die 2-G-Regel nicht erfüllen können? Mit der Massnahmenverschärfung am 20. Dezember 2021 hat der Bundesrat die Gastronomie vor eine weitere Belastungsprobe gestellt.

Nicht alle haben die Möglichkeit, Personen ohne Zertifikat in einem selbst gebauten symbolischen Stall vor dem Haus zu bewirten, wie das Unternehmen Mitte in Basel das seither tut. Dennoch «gehen die Umsatzzahlen seit der Umstellung auf 2-G extrem und bis zu 50 Prozent zurück», sagt Pola Rapatt, Geschäftsführerin des Unternehmens Mitte. Die Umsätze des zum Betrieb gehörenden Kaffee-Mobils am Rhein hingegen würden explodieren. «Die Menschen gehen bei jedem Wetter spazieren und freuen sich über die Gastgeberschaft an der frischen Luft», meint Rapatt.

Erneuter Rückgang um 20 bis 40 Prozent

Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin des Verbands Gastro Baselland, beziffert den erneuten Rückgang der Gästezahlen seit dem 20. Dezember auf 20 bis 40 Prozent. Sie sieht die Ursache allerdings nicht allein in der 2-G-Regel. «Sehr viele Leute sind in Isolation oder Quarantäne», sagt Ballmer. Auch die Auswirkungen der Appelle des Bundesrates zu Homeoffice und Vorsicht seien nicht zu unterschätzen. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren mache der Gastronomie das Überleben schwer. «2-G plus wäre für die Baselbieter Gastronomie der Todesstoss», so Ballmer.

Mit 2-G plus wäre der Status als geimpfte oder genesene Person für den Restaurantbesuch nicht mehr ausreichend; darüber hinaus wäre ein negatives Testergebnis oder der Nachweis einer Booster-Impfung nötig.

Auch bei Tibits spürt man seit Einführung von 2-G die Abnahme der Pendler und die Zunahme der Arbeit im Homeoffice. «Das Gästeaufkommen ist seit 2-G noch einmal um circa 5 Prozent zurückgegangen», stellt Claire Honegger, Kommunikationsverantwortliche bei Tibits, fest. Der erhöhte Personalaufwand infolge der Zertifikatskontrollen drücke zusätzlich auf die Rentabilität. Positiv hingegen sei das disziplinierte und proaktive Verhalten der Gäste.

