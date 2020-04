Als der Ball noch rollte – 2. April 2018:

Das Ende ist nah Rückkehrer Valentin Stocker hat für den FC Basel gleich zweimal den Siegtreffer in den Füssen. Aber schliesslich muss sich der FC Basel in Bern mit einem 2:2 begnügen. Nun wissen alle: Meister wird YB. Oliver Gut

Zuschauen und hoffen: YB-Goalie Marco Wölfli und Valentin Stocker beobachten, wie der Ball an den Pfosten rollt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Valentin Stocker wird ein halbes Jahr später behaupten, dass alles ganz genau gleich herausgekommen wäre. Ganz egal, ob er sich an diesem 2. April 2018 bei einer seiner zwei Grosschancen für die richtige Variante entschieden und dem FC Basel so den Sieg gebracht hätte: Der FC Basel wäre vom BSC Young Boys trotzdem entthront und die längste Meistertitelserie in der Geschichte des Schweizer Fussballs beendet worden.

Rund um dieses Spiel jedoch ist dieses Gefühl nicht so eindeutig. Ja, YB liegt in der Tabelle der Super League klar vorne. 13 Punkte trennen ihn von seinem ersten Verfolger. Doch dieser Verfolger ist noch immer der rotblaue Gigant vom Rheinknie, der acht Saisons in Folge besser gewesen ist als alle anderen und zuletzt jeweils mit riesigem Abstand zum Rest des Landes seine Meisterschaften eingefahren hat. Und als ob dies nicht schon genug Grund zum Zittern ist, haben die Gelbschwarzen aus der Hauptstadt noch ein anderes Problem: Sie belieben, ihre Chancen auf Grosses früher oder später zu veryoungboysen.

Darum fragen sich nicht wenige vor dieser Partie: Was ist, wenn der FCB im Berner Stade de Suisse YB besiegen sollte? Was, wenn die beiden Clubs «nur» noch zehn Punkte trennen? Bei neun ausstehenden Runden und einem verbleibenden Direktduell im St.-Jakob-Park in Basel? Wäre das nach 32 Jahren ohne Meisterschaft und 31 Jahren ohne Titel nicht Grund genug für die Berner, um weiche Knie zu bekommen und es am Ende ein weiteres Mal zu veryoungboysen?

Young Boys - FC Basel 2:2 (1:1)

Tore: 24. Hoarau (Assalé) 1:0. 39. Xhaka (Lang) 1:1. 47. Suchy (Lang) 1:2. 56. Fassnacht (Assalé) 2:2.

YB: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani (79. Moumi Ngamaleu); Hoarau, Assalé (84. Bertone).

FCB: Vaclik; Suchy, Lacroix, Frei; Lang, Xhaka, Zuffi (82. Van Wolfswinkel), Riveros; Stocker, Elyounoussi (75. Bua); Ajeti (75. Oberlin).