Schneller unterwegs – 2,8 Kilometer neue Autobahn bei Badisch-Rheinfelden eröffnet Nach zwölf Jahren Bauzeit kann der Abschnitt der deutschen Bundesautobahn A98 nördlich von Badisch-Rheinfelden seit Montag befahren werden. Boris Burkhardt

So sieht die Einfahrt in den Herrschaftsbucktunnel auf dem neuen Teilstück der deutschen Autobahn A98 aus. Foto: Dominik Plüss

«Tunnel gesperrt» steht noch auf den LED-Anzeigen vor dem Eingang des Herrschaftsbucktunnels nördlich von Badisch-Rheinfelden; die Ampeln zeigen Rot. Ein letztes Mal laufen Menschen auf dem neuen Teilabschnitt der A98 herum, die in wenigen Minuten eröffnet wird. Noch einmal wird der Alarm im Tunnel getestet: Der Schall einer Frauenstimme wird zigfach gebrochen und kommt nur als ohrenbetäubendes Kauderwelsch aus dem Tunnel heraus. Die Verantwortlichen der Betriebsgesellschaft Die Autobahn GmbH des bundesdeutschen Ministeriums für Verkehr versichern, dass man im Tunnel sehr gut hören könne, wie die Frauenstimme in vier Sprachen beruhigend bitte, im Auto zu bleiben und Ruhe zu bewahren.

Das Radio hatte am Montagmorgen übliche drei Kilometer LKW-Stau vor dem Grenzübergang Rheinfelden angekündigt; von der neuen Teilstrecke, die wenige Stunden später eröffnet werden sollte, war keine Rede. Die grosse Eröffnungsfeier mit Honoratioren aus Stuttgart und Freiburg, die für Montagmittag angekündigt war, sagte das Landesverkehrsministerium noch am Freitagnachmittag wegen Corona kurzfristig ab. Ein Korso geladener Gäste, allen voran ein Weihnachtsmann in der Droschke, war als Jungfernfahrt geplant gewesen.

Deshalb wird der 2,8 Kilometer lange neue Abschnitt der A98 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost in Minseln nach zwölf Jahren Bauzeit und 135 Millionen Euro Baukosten (wir berichteten) am Montag ganz unspektakulär eröffnet: Kurz vor Mittag werden die Absperrungen beiseitegeräumt; das erste Auto, ein weisser Hyundai aus Richtung Lörrach, wird noch von den Strassenarbeitern herangewinkt.

Nur 2,8 Kilometer lang, aber aus der Vogelperspektive dennoch spektakulär: Das neue Autobahn-Teilstück der A98. Foto: Erich Meyer

In diesem Auto sitzen Anja Drechsle und ihr Lebensgefährte Bernd Hölzle aus Schwörstadt. «Wir kamen aus dem Raum Freiburg und hatten gehofft, dass die Strecke schon offen ist», erzählt Drechsle glücklich. Dass sie die Allerersten waren, habe sie recht schnell realisiert: «Das war ein tolles Gefühl. Wir warten schliesslich schon sehr lange.» Drechsle erinnert sich noch gut an ihre Kindheit, als das zweite Teilstück der A98 zwischen den heutigen Ausfahrten Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte eröffnet wurde.

Der neue Autobahnabschnitt nutzt vor allem jenen, die von Lörrach her den Hochrhein entlang Richtung Bad Säckingen und Schaffhausen fahren, so wie Drechsle und Hölzle. Sie sparen sich nun den Umweg über Badisch-Rheinfelden. Aber unter den ersten Fahrzeugen finden sich auch einige Schweizer mit Zürcher und Solothurner Kennzeichen – wie immer erkennt man von aussen allerdings nicht, ob es sich tatsächlich um Schweizer oder um Grenzgänger in Dienstwagen handelt.

Noch nicht auf Google Maps

Der erste Lastwagen auf der neuen A98, dem Kennzeichen nach ein Bayer, kehrt an der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost, wo die neue Autobahn endet, gleich wieder um: Offensichtlich wollte er in die Schweiz und verfuhr sich prompt auf der neu eröffneten Autobahn. Für Ortsunkundige wird es wohl noch eine Weile dauern, bis die neue Verkehrsführung über die Autobahn angekommen ist: Manche Navis führten sie schon seit acht Jahren fälschlicherweise an; auf Google Maps ist sie, Stand Montagabend, überhaupt noch nicht eingetragen.

Der Bau der A98 begann zwischen Weil am Rhein und Binzen vor genau 50 Jahren. Die Wiesentalbrücke als Nordostumfahrung Lörrachs ist mit über 1200 Metern das drittlängste Brückenbauwerk in Baden-Württemberg.

Die Bauwerke der A98 hatten immer wieder mit den Widrigkeiten der Geologie zu kämpfen. In den 1970er-Jahren wurden die Bauarbeiten für mehrere Monate unterbrochen, weil der Hang unterhalb der Burg Rötteln rutschte; 2021 wurde eine der drei Brücken über die Dinkelbergtäler gesperrt, weil sich die Pfeiler abgesenkt hatten. Auch an der neuen Anschlussstelle Rheinfelden-Ost stehen wegen Hangrutsches bereits Sicherungsmassnahmen für eine Million Euro an.

