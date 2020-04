Urteil im Kunstprozess – 2,5 Jahre Gefängnis für Basler Kunstfälscher A.F. signierte selber Kunstbuchdrucke mit den Unterschriften von Chagall bis Warhol und versteigerte Tausende von Buchseiten einzeln im Internet. Jetzt geht der Basler wegen Betrugs und Warenfälschung ins Gefängnis. Daniel Wahl

Der Kunstfälscher noch sicher: A.F. in lässiger Haltung in seiner Wohnung.

Die Vergangenheit – seine deliktische Tätigkeit mit Schwerpunkt in den Jahren 2010 bis 2012 – holt den 73-jährigen Basler A.F. jetzt doch ein. Am Freitag ist er wegen gewerbsmässigen Betrugs, Warenfälschung, Veruntreuung und übler Nachrede am Strafgericht zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. A.F., der das exquisite Leben, den Bluff in der Gesellschaft liebte und sich mit der Mitgliedschaft eines erlauchten Serviceclubs schmücken darf, muss im AHV-Alter doch noch hinter Gitter.