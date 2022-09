Schweizer Cup – 2:3 in Lausanne – war es das für FCZ-Trainer Foda? Den Ausgleich in der 96. Minute kassiert, dann kommt es noch schlimmer: Der FC Zürich verliert gegen Lausanne-Sport nach Verlängerung und scheidet aus dem Cup aus. Thomas Schifferle

Bittere Niederlage: Der FCZ verliert in Lausanne und scheidet aus dem Cup aus. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In der Super League ist er nach acht Runden noch sieglos. In der Europa League hat er beide Spiele verloren. Und nun ist es schon vorbei mit der Hoffnung, sich wenigstens im Cup rehabilitieren zu können. In einem hektischen Sechzehntelfinal verliert er in Lausanne 2:3 nach Verlängerung. Und die Frage ist nun: Wie lange soll das bei ihm noch weitergehen mit Franco Foda als Trainer?

Zum Mann des Spiels macht sich Aldin Turkes, einst beim FCZ mit sieben Einsätzen in der Super League. Von Ludovic Magnin, einst Trainer beim FCZ, wird er in der 89. Minute eingewechselt. 1:2 liegt seine Mannschaft zurück, er ist die letzte Hoffnung, und in der fünften Minute der Nachspielzeit gelingt ihm der Ausgleich. Und damit die Geschichte für ihn noch emotionaler wird, ist er es auch, der Lausannes Siegtreffer schiesst – in der 114. Minute nach einem wunderbaren Konter.

Dabei ist dieser Match lange für den Meister gelaufen. Durch ein Eigentor von Anel Husic geht er in der 8. Minute in Führung, und nach dem zwischenzeitigen Ausgleich durch Brighton Labeau gelingt Antonio Marchesano per Kopf das 2:1, er profitiert von gegnerischer Abwehrschwäche.

Der FCZ hat aber erneut nicht die Nerven und nicht die Widerstandskraft, um ein spätes Gegentor zu verhindern, wie schon jüngst gegen Lugano und in Genf, was zu zwei Niederlagen führte. Dieses 2:3 im Stadion hoch über Lausanne ist nun schon seine sechste Niederlage in Folge. So liest sich die Bilanz einer Mannschaft, für die es aus dieser Negativspirale vielleicht doch nur diese eine Lösung gibt: einen Trainerwechsel – sosehr sich das Präsidenten-Ehepaar Canepa auch dagegen sträubt.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.