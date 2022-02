Die Krux mit den Schnapszahlen – 2.2.22 – Wer heute heiratet, hat ein markant höheres Scheidungsrisiko Die Gefahr eines Ehe-Aus steigt um 18 Prozent. Warum ich an diesem besonderen Datum dennoch feiere. Meinung Lisa Groelly

Für viele Menschen ist es von grosser Bedeutung, sich an einem besonderen Datum das Jawort zu geben. Foto: Marc Dahinden

Ich habe sie nie verstanden. Menschen, die unbedingt am 7. 7. 2007 heiraten wollten. Die es in Kauf nahmen, auf dem Zivilstandesamt geradezu abgefertigt zu werden, weil an diesem begehrten Datum eine Trauung nach der anderen durchgeführt wird. Und die mit ihren Gästen nicht in ihrem Lieblingsrestaurant feiern konnten, weil dieses bereits von einer anderen Hochzeitsgesellschaft besetzt war.