Als die Filzkugel noch flog 1977: Der erste Popstar dieses Sports bringt Basel auf die Tennis-Weltkarte

Björn Borg sorgt Ende der 70er-Jahre in Basel für Euphorie. Bei seinem ersten Auftritt an den Swiss Indoors wird ein Viertelfinal gegen einen frech aufspielenden Schweizer zum Höhepunkt. Drei Jahre später ist es eine Niederlage, die das Basler Turnier weltweit in die Schlagzeilen bringt.