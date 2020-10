Als die Filzkugel noch flog – 1993: Basler Tabak hebt die Swiss Indoors in neue Sphären Der Einstieg der Oettinger Davidoff Group ist für das Tennisturnier ein Glücksfall – bis die Anti-Tabak-Organisationen dem Anlass ein Ende zu setzen drohen. Fabian Löw

Ein Schriftzug, der die Swiss Indoors lange geprägt hat: Davidoff. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

John McEnroe war schon da, Björn Borg, Ivan Lendl, Boris Becker, Andre Agassi, Stefan Edberg und Pete Sampras. In den ersten 20 Jahren nach der Gründung des Turniers hatte Roger Brennwald die ganz grossen Namen nach Basel gelockt. Sein Turnier hatte sich etabliert, gehörte zu den Höhepunkten des Schweizer Sportkalenders. Und doch mussten der Turnierdirektor und sein Team Jahr für Jahr strampeln, um das Budget zusammenzubringen. Bis 1993.

Der Einstieg der Oettinger Davidoff Group hob die Swiss Indoors vor 27 Jahren in neue Sphären. Der Titelsponsor sorgte für finanzielle Sicherheit. Und er zog weitere Premium-Marken als Sponsoren an. Bis zu 5 Millionen Franken soll der Basler Tabakkonzern jährlich an den Event in der St.-Jakobs-Halle überwiesen haben. Der Schriftzug mit den schwungvollen Buchstaben war schon bald untrennbar mit dem Turnier verbunden. Er prangte von den Plakaten und zierte die Hallenwände. Und Brennwald stellte fest: Ohne den Hauptsponsor würde den Swiss Indoors das Ende drohen.