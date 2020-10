Als die Filzkugel noch flog – 1984: Ein 16-Jähriger erhält eine Wildcard und gewinnt acht Monate später Wimbledon Roger Brennwald schickt einen ehemalige Turniersieger in die Qualifikation und gibt einem gewissen Boris Becker eine Chance. Wie so oft hat der Turnierdirektor ein gutes Näschen. Fabian Löw

Als jüngster Spieler der Geschichte gewann der ungesetzte Boris Becker 1985 Wimbledon. Foto: Keystone

Im Herbst 1984 klingelte bei Roger Brennwald das Telefon. Am anderen Ende: Ion Tiriac. Der rumänische Manager war bekannt dafür, dass er die ganz grossen Namen des Tennis vermitteln konnte. «Er wollte von mir unbedingt eine Wildcard für einen 16-Jährigen namens Boris Becker haben», erzählt Brennwald in der «Badischen Zeitung». Der Swiss-Indoors-Direktor erinnerte Tiriac daran, dass er ihm doch schon eine Wildcard für einen anderen Spieler gegeben habe. Bei diesem Spieler handelte es sich um Guillermo Vilas, ebenfalls im Portfolio des Rumänen und in der damaligen Zeit eine der schillerndsten Figuren des Tennis. Sechs Jahre zuvor hatte der Argentinier im Final John McEnroe geschlagen und die Swiss Indoors gewonnen. Becker hingegen war ein No-Name. Der Deutsche hatte zwar bereits in Wimbledon und am Australian Open gespielt, war aber in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt.