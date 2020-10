Als die Filzkugel noch flog – 1977: Der erste Popstar dieses Sports bringt Basel auf die Tennis-Weltkarte Björn Borg sorgt Ende der 70er-Jahre in Basel für Euphorie. Bei seinem ersten Auftritt an den Swiss Indoors wird ein Viertelfinal gegen einen frech aufspielenden Schweizer zum Höhepunkt. Drei Jahre später ist es eine Niederlage,

die das Basler Turnier weltweit in die Schlagzeilen bringt. Fabian Löw

Gross aufgespielt, aber dennoch verloren: Der 18-jährige Heinz Günthardt (l.) scheitert 1977 im Viertelfinal der Swiss Indoors an Björn Borg. Foto: Foto-net

Plötzlich waren da kreischende Mädchen im konservativen Wimbledon. Björn Borg, ein Teenager mit langen, blonden Haaren, sorgte für Entzückung. Der erste Popstar dieses Sports war in den 1970er-Jahren ein Fremdkörper im Tennis, diesem elitären Club angepasster Sportler. Doch der Schwede war nicht nur ungewöhnlich frisiert, er war auch ungewöhnlich erfolgreich. Mit 18 Jahren gewann er das French Open, mit 20 Wimbledon – zu jener Zeit beides Rekorde.

Natürlich war auch Roger Brennwald auf das Phänomen aus dem hohen Norden aufmerksam geworden. Und der Gründer der Swiss Indoors lockte Borg nach Basel. 1976 bestritt er am Rheinknie ein Exhibition gegen Ilie Nastase um «Europas Nummer 1» – die St.-Jakobshalle war voll. Ein Jahr später folgte der erste Auftritt

an den Swiss Indoors. Ein zentraler Moment in der Geschichte des Turniers, wie Brennwald vor einigen Jahren in der «Basler Zeitung» erklärte: «Das Engagement des kühlen Schweden war ein Siebenmeilenschritt auf dem Weg, unser Turnier populär zu machen. Von da an hat sich auch das Fernsehen für uns interessiert, die Zuschauer kamen in Scharen.»