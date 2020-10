Als die Filzkugel noch flog – 1970: Eine Frau und Roger Brennwald triumphieren an den Swiss Indoors Die Premiere des Basler Tennisturniers hatte nur wenig mit der heutigen Weltveranstaltung gemeinsam. Sie bietet aber Geschichten, die 50 Jahre später undenkbar wären. Fabian Löw

Klaus Berger (r.) war der erste Sieger am Basler Tennisturnier. Er spielte in Bluejeans und erhielt statt Preisgeld eine Armbanduhr im Wert von 200 Franken.

Eigentlich wäre an diesem 26. Oktober «Super Monday» in der St.-Jakobshalle. Musikalische Prominenz vor dem Mikrofon, sportliche Prominenz auf dem Tennisplatz und lokale Prominenz am Cüpli-Stand. Doch weil Turnierdirektor Roger Brennwald in weiser Voraussicht bereits frühzeitig bekannt gab, dass die Swiss Indoors in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden werden, sitzt der Tennisfan nun auf dem Trockenen. Die BaZ will der geschundenen Basler Tennisseele etwas Linderung verschaffen und blickt während dieser Woche jeden Tag auf ein Ereignis aus der 50-jährigen Turniergeschichte zurück.