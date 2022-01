Medizingeschichte in Basel und Pratteln – 1900 starb jeder sechste Schweizer an Tuberkulose

Der Grundbaustein der DNA wurde in Basel entdeckt, 1882 lehnten Basler Bürger die Impfpflicht ab, und in Pratteln kämpften Arbeiterinnen in der Industrie für ihre Sicherheit. Zwei Ausstellungen zum Thema.