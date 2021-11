Vergewaltigung an der Heuwaage – 19-jähriger Tatverdächtiger verhaftet In der Nacht auf den letzten Freitag wurde eine junge Frau vergewaltigt. Nun hat die Polizei einen Mann festgenommen. Mirjam Kohler

Hier kam es zur Gewalttat. Foto: Mirjam Kohler

In der Nacht auf den 29. Oktober wurde in der Unterführung bei der Heuwaage eine junge Frau vergewaltigt. Der Täter sprach die Frau an einer Studierendenparty im Balz Klub an. Sie wies ihn ab. Als sie sich gegen vier Uhr morgens auf den Heimweg machte, folgte der Täter ihr und attackierte sie in der Unterführung.

Nach der Tat wurden durch Private im Internet Fotos eines jungen Mannes veröffentlicht, dem die Tat zugeschrieben wurde. Am Freitagabend gab die Staatsanwaltschaft schliesslich bekannt, dass ein 19-jähriger Afghane festgenommen wurde. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt die genauen Tatumstände. Der Mann habe aufgrund von Hinweisen gefunden werden können.

Bei der Aufklärung des Verbrechens sei die Kontaktliste, die der Balz Klub wegen der Coronamassnahmen führen muss, nicht berücksichtigt worden, betont die Staatsanwaltschaft in ihrer Medienmitteilung.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. @mirjamkohler

