Todesfall im Kanton Luzern – 19-Jähriger stirbt nach Covid-Infektion Ein Corona-positiver Teenager ist Ende März im Kanton Luzern gestorben. Was die Hintergründe angeht, halten sich die Behörden jedoch bedeckt. Jacqueline Büchi

In den jüngsten Altersgruppen gab es kaum Todesfälle, die mit Covid in Verbindung stehen: Spitalzimmer im Kanton Luzern (Symbolbild). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Erstmals ist in der Schweiz ein Teenager im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gestorben. In der Statistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG) taucht Ende März ein Todesfall in der Alterskategorie der 10- bis 19-Jährigen auf.

Wie es beim BAG auf Nachfrage heisst, ist die Person im Kanton Luzern gestorben. Dies bestätigt auch das Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement. Die verstorbene Person sei 19 Jahre alt gewesen. Ob sie unter Vorerkrankungen litt oder ob Corona die Haupttodesursache war, will das Departement nicht bekannt geben. Auch ob es sich um eine junge Frau oder einen Mann handelte, bleibt mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz geheim.

Während die Frage des Geschlechts von untergeordneter Bedeutung ist, wäre die Todesursache für die öffentliche Debatte durchaus relevant. Erst am Dienstag verwies Patrick Mathys vom BAG an einem Point de Presse darauf, dass sich das Infektionsgeschehen in der Covid-19-Pandemie zunehmend zu den jüngeren Altersgruppen verlagert. Dort nähmen die Ansteckungen zu, was zumindest zum Teil der aggressiveren britischen Variante des Coronavirus geschuldet sein dürfte.

Unschärfen in der Statistik

Tatsache ist jedoch auch, dass nicht alle Personen, die in der Covid-Todesfallstatistik aufgeführt werden, tatsächlich an Corona gestorben sind. Die Statistik umfasst sämtliche Fälle, in denen jemand mit einer laborbestätigten Covid-⁠19-⁠Infektion stirbt. So führte der Bund im vergangenen Dezember einen 29-Jährigen in der Statistik auf – als erster Toter in dieser Alterskategorie. Die Zürcher Ärzte schlossen Corona als Todesursache aber aus.

Dies provozierte schon damals politische Diskussionen über den Sinn und Unsinn der Statistik. Trotz der Unschärfen gehen Expertinnen und Experten allerdings nicht davon aus, dass die Zahl der Corona-Toten in der Schweiz generell überschätzt wird. Sie argumentieren, die Übersterblichkeit in der ersten und der zweiten Welle der Pandemie sei ähnlich hoch gewesen wie die Zahl der gemeldeten Covid-Todesfälle.

