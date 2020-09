So tickt die First Lady – 19 Erkenntnisse aus dem Melania-Buch Melania Trump ist ein Mysterium. Nun hat eine ehemalige Freundin ein Buch über sie geschrieben. Wir haben es gelesen, damit Sie nicht müssen. Michèle Binswanger

Die Öffentlichkeit weiss kaum etwas über sie: Melania Trump. Foto: Lucas Jackson (Reuters)

Geheimnisumwittert, kalt, unnahbar; das ist das Bild, das Melania Trump in ihren vier Jahren als First Lady bislang abgab. Man weiss wenig über sie, ihre Kindheit in Slowenien, ihren Werdegang, ihren Alltag in New York.