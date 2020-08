Abo Mein Tagebuch Interviews vom Balkon aus und Volleyball im Sitzen

Die neue Sm’Aesch-Passeuse Katie Oleksak (22) musste nach ihrer Ankunft in der Schweiz für zehn Tage in Quarantäne. Diese verbrachte sie mit ihren neuen Mitspielerinnen Kelli Bates und Madison Duello, die zusammen mit Oleksak in die Schweiz geflogen sind.