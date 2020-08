Sommersprossen – 1800 Spürnasen sprösselten mit Der grosse BaZ-Sommersprossen-Wettbewerb hat gezogen: Aus allen Ecken des Landes erreichten uns Einsendungen. Den ersten Preis gewonnen hat Margrit Zingg. minu

Gewinnerin des diesjährigen Sommersprossen-Wettbewerbs: Margrit Zingg aus Oberwil. Foto: Nicole Pont

Nein. Das war nicht der Jubel-Trubel-Sommer mit dem Himmel voller Flugzeuge. Und den Stränden voller Geigen.

Es geigte gar nichts.

Über allem hing das Gespenst von Corona. Das Virus spukte in den Köpfen herum. Wie wollte man da unbeschwert nach Spanien, Kroatien, Italien an die Sonne – also Planänderung: SOMMER IN BASEL: UND DER STRAND AM BIRSKÖPFLI. Immerhin war Petrus dann kulant: Er schickte viel Sonne und liess die Basler Feriengefühle anheizen.

Ganz anders die Sommersprossen: Sie haben sich weder um wirtschaftliche noch politische Haussen und Baissen gekümmert; sie waren und sind einfach immer da – seit über 30 Jahren. Wie eben die kleinen Liebenswürdigkeiten unserer Stadt auch immer da sind. Die Sommersprossen verkünden: «Heee – vergesst nicht: Uns geht es doch noch gut. Also Kopf hoch – und freut euch an den kleinen Highlights des Alltags.»

35-mal strahlte nun also während der Ferientage so ein winziger Sonnen-Moment. Und wie immer haben die Sprössler 35-mal einen Buchstaben aufgespürt. Und wie immer gabs Unregelmässigkeiten, aber wunderbarerweise schlichen sich die traditionellen Sprossenviren im Virus-Jahr weniger ein als in den Jahren zuvor.

S wie Sommersprossen: 35 Buchstaben galt es anhand von ebenso vielen in der Stadt versteckten Besonderheiten herauszufinden.

Allerdings: Einen groben Schnitzer gab es gleich zu Beginn. Wir haben Borofskys «Flying Man» zum Thema gemacht. Und erklärt, er schwebe hinter den Fenstern des Gegenwartsmuseums im Dalbeloch. Das Kunstmuseum hat sich sofort gewehrt: «Er ist schon längst zu uns rüber geflogen – und zwar schwebt er zwischen Neubau und Altbau. Besuchen Sie ihn mal…»

O.k.! Werden wir tun.

Dann heisst der Kleinbasler Gönner des «Wätterhüsli» am Claraplatz zum Vornamen nicht Friederich. Nein. Es handelt sich um Joseph Schetty. Gut. Haben wir jetzt im Speicher abgelegt. Und auch die Tatsache, dass das «Kom(m)ödchen», für welches Jürg Spahr alias Jüsp die Kulissen gemalt hat, nicht in München daheim war, sondern in Düsseldorf.

Die Sprossenjäger korrigieren nicht nur, von ihnen erfährt man auch immer wieder Neues. Als wir uns fragten, wo wohl das Wort «Affekaschte» für das Gymnasium am Kohlenberg herkomme, schrieb uns die Basler Mundart-Poetin Ursula Rychen: Ihre Mutter habe immer erzählt, dass im Schulhaus beim Kohlenberg nur Töchter aus reichem Haus die Bank gedrückt hätten. Die hätten sich wohl als etwas «mehrbesser» gefühlt und kamen meistens aus dem Daig. Deshalb hätten sie die Buben «Daigaffe» gehänselt – und aus diesem Begriff sei dann eben das Wort «Affekaschte» für die Schule gesprossen.

Wie immer: Einige haben den Sprossenparcours zu schwierig, die andern zu leicht gefunden.

Und auch wie immer: Jeden Tag meldete sich der Heimwehbasler Ruedi Leuenberger über Mail aus Thailand zur Tageslösung. Und Max Gerstner aus Toronto war todunglücklich, dass er dieses Jahr keinen Heimaturlaub in Basel machen konnte: «…aber die Sprossen bringen mir einen Moment Basel. Dafür: merci vyylmool!»

Wer tapfer durchhielt und sechs Wochen lang alle Buchstaben sammelte, kam schliesslich auf den sonnensinnigen Spruch:

WAS IST SCHOENER ALS UNSER SOMMER IN BASEL.

W W–olf

A Jon-A-than Borofsky

S Thoma-S Platter

I W-I-lhelm Balmer

S Joseph S-chetty

T Haus zer Hasels-T-uden

S Theodor-S-kirche

C C-hristoph Rüttimann

H Eic-H-enstrasse

O J-O-el von Mutzenbecher

E Klosterb-E-rg

N Li-N-denbrunnen

E Ritter G-E-org

R Sennheime-R-strasse

A Elis-A-bethenstrasse

L Er-L-ensträsschen

S Dädalu-S und Ikaru-S

U D-U-delsackbrunnen

N Alte Ka-N-zlei

S Freie S-trasse

E B-E-n-E-dikt von P-E-t-E-r

R Alexande-R Zschokke

S Jü-S-p

O O-gi

M Ita Weg-M-an

M M-argarethenpark, M-oilliet

E K-E-a

R R-ené Küng

I Fr-I-edrichsstrasse

N Fra-N-z Baur

B B-laser

A K-A-rl Bohny

S S-ingerhaus

E Fo-E-hre

L Kar-L A. Meyer

Erstmals haben sich zahlreiche Sprössler nicht nur brieflich, sondern auch über BaZ online ins Spiel gebracht. Und entsprechend war der Berg an Einsendungen wieder einmal zünftig: Rund 1800 Einsendungen durften wir entgegennehmen.

Gestern wurde nun der Gewinner respektive die Gewinnerin gezogen: Es ist Margrit Zingg (72) aus Oberwil. Sie hat ein Wochenende im Hotel Les Trois Rois gewonnen, inklusive eines Essenes im Dreisternlokal Cheval Blanc – und einer Stadtführung. Als wir sie am Dienstagabend erreichen, ist sie völlig überrascht: «Das finde ich nun toll!» Seit sie die «Basler Zeitung» abonniert hat, mache sie Jahr für Jahr am Sommersprossen-Wettbwerb mit. Jetzt sei es das erste Mal, dass sie etwas gewonnen habe. «Und gleich den ersten Preis – grossartig!»

Neben Margrit Zingg haben fünf weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen je einen Fresskorb im Wert von 100 Franken gewonnen. Es sind dies: Bea Vischer, Basel; Brigitte Wagner, Basel; Nina Studer, Basel; Cornelia Epprecht, Allschwil; Hans Heuschkel, Muttenz.

Bleibt zu danken: allen Sprösslern, die mitgespielt haben. Allen Redaktoren, die sich ein Bein ausgerissen haben, dass die Sprosse 35-mal im Blatt oder online erschienen ist. Ein grosses «Merci» auch an die Fotografen, die unsere Sprossenmimpfeli abgelichtet haben. Und vor allem auch ein Dank an all die Zuschriften. Sie haben gutgetan. Und so bleibt zu hoffen, dass wir alle gesund bleiben – und 2021 die Sprossen wieder blühen werden.