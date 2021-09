Superjachten: Warum dieser Luxus? – 180 Meter lang, 520 Quadratmeter Salon, sieben Decks Luxus-Jachten können viele Emotionen auslösen. Doch wer so eine besitzt, will weder angeben noch Rekorde aufstellen. Es geht um etwas ganz anderes. Tanja Rest

Die grösste und auch schnellste Mega-Jacht der Welt, die Azzam. Foto: Giovanni Romero (Imago/TheYachtPhoto.com)

Das Wichtigste, was es über Superjachten zu sagen gibt, gleich vorneweg: Sie verändern in ihrer Umgebung den Herzschlag. Ungefähr so, wie sich die Raumtemperatur verändert, wenn ein sehr berühmter Musiker durchs Hotelfoyer läuft. Man will nicht hingucken. Aber man muss. Und dieser Blick macht etwas mit einem. Bei Superjachten ist der Abstrahlungseffekt noch viel, viel krasser.

Ihre schieren Ausmasse, die ungeheuerlichen Kosten, der völlig aus dem Ruder gelaufene Luxus, der Gedanke, dass dieses Riesenspielzeug einem einzelnen Menschen ganz allein gehört: All das rinnt im Betrachter zu einem Emotionscocktail zusammen, zwei Teile Begeisterung, ein Teil Ekel, vier Teile Fassungslosigkeit. Ein betörendes Gefühl der totalen Überforderung.