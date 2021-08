Tragischer Unfall bei Morges – 18-jähriger Töfffahrer stirbt bei Kollision mit Auto in der Waadt Ein Motorradfahrer aus Deutschland hatte in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war in das entgegenkommende Auto geprallt.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Samstag bei einer Kollision mit einem Auto in Saint-Livres bei Morges im Kanton Waadt ums Leben gekommen. Der Töfffahrer hatte auf einer Hauptstrasse in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war in das entgegenkommende Auto geprallt.

Der Motorradfahrer war gegen 11.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Lavigny nach Aubonne unterwegs, als es zum Unfall kam, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Junglenker verstarb trotz ärztlicher Behandlung noch auf der Unfallstelle.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 45-jährige Schweizer aus der Region erlitt einen Schock.

Die Strasse war nach dem Unfall für rund viereinhalb Stunden gesperrt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls ein.

