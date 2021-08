Nora Meister aus Lenzburg - 18-jährig, Para-Schwimmerin, Weltrekordlerin

Paralympics: Nora Meister – 18-jährig, Para-Schwimmerin, Weltrekordlerin 21 Schweizerinnen und Schweizer starten an den Paralympics, die am Dienstag in Tokio beginnen. Und die Rolle der Schwimmerin ist eine spezielle. Christian Andiel

Auch in Tokio im Scheinwerferlicht: Schwimmerin Nora Meister (18). Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Pandemie hat Japan und seine Hauptstadt weiterhin im Griff, der Corona-Notstand mit Einschränkungen im öffentlichen Leben wurde vom 22. bis zumindest 31. August verlängert. Dennoch ist Tokio – so gut es eben geht – bereit für den nächsten Grossanlass: Zweieinhalb Wochen nach dem Olympia-Ende beginnen am Dienstag die Paralympics, in 22 Sportarten geht es um 540 Medaillensätze.

Und darauf machen sich auch 13 Schweizerinnen und 8 Schweizer Hoffnungen. Roger Getzmann, der Chef de Mission, spricht von sechs Medaillen. Er ist angetan von der Disziplin der Menschen rund um die Spiele, «72 Prozent der direkt oder indirekt involvierten Personen sind geimpft», sagt er. Diese Quote übersteigt die Zahl der gesamthaft Geimpften im Land, allerdings gab es bereits die erste infizierte Person bei den Paralympics.