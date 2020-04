Als der Ball noch rollte – 18. April 1978: Im Tourbillon endet eine Serie Seit viereinhalb Jahren haben die Basler im Wallis nicht mehr gewonnen. Doch in der Finalrunde 1977/78 hat das Team von Trainer Helmut Benthaus keine Mühe – und darf sich Hoffnungen auf die Titelverteidigung machen. Tilman Pauls

Die Mannschaft des FC Basel vor der Saison 1977/78. Mit dem Schriftzug des Reiseunternehmens Guarnaccia zum ersten Mal in der Geschichte mit einem Trikotsponsor. Foto: Keystone

Das Ziel ist klar: Die Basler wollen zum achten Mal Schweizer Meister werden und den sechsten Titel unter Trainer Helmut Benthaus feiern. Nach der Qualifikation liegen sie sechs Punkte hinter dem Grasshopper-Club zurück, und im Cup der Landesmeister ist das Team bereits in der ersten Runde an Innsbruck gescheitert. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf der Finalrunde und damit auch auf dem Spiel gegen den FC Sion am 18. April 1978.

Doch die Prognosen stehen vor der Reise ins Wallis denkbar schlecht: Seit viereinhalb Jahren hat der FCB nicht mehr im Tourbillon gewinnen können. Doch davon ist an diesem Tag wenig zu spüren.

Zwar tun sich die Basler zu Beginn noch schwer, die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt am nächsten Tag: «Basel, als typische Kontermannschaft, vermochte sich nicht daran zu gewöhnen, das Spieldiktat selber zu bestimmen.» Doch wenige Sekunden vor der Halbzeit erzielt Roland Schönenberger das wichtige 1:0. Kurz nach der Pause legt Markus Tanner nach, und Erni Maissen erhöht in der 80. Minute auf 3:0.

Zwar gelingt den Gastgebern noch ein Tor, als Roger Vergère wenig später das 3:1 erzielt. Aber Schönenberger sorgt mit seinem zweiten Treffer der Partie dafür, dass die Basler am Ende verdient mit 4:1 gewinnen. «Basel bestach durch zweckmässige Spielweise», steht in der NZZ. Doch den Baslern kann das herzlich egal sein, immerhin haben sie mit dem klaren Sieg im Wallis Kräfte für das Spitzenspiel gegen GC gespart.

Tatsächlich gewinnt das Team eine Woche später gegen die Zürcher und steht punktgleich mit GC, Lausanne und Servette an der Tabellenspitze. Und dank einem weiteren Erfolg gegen Lausanne wenige Tage später sieht es so aus, als werde der FCB seinen Titel verteidigen können. Doch dann kommt die Ernüchterung mit einer Niederlage gegen den FCZ.

Am Ende der Saison werden die Basler Dritte hinter GC und Servette und scheitern im Cup-Halbfinal ebenfalls an den Grasshoppers. Dabei hatte ihnen das zwischenzeitliche 4:1 gegen Sion am 18. April 1978 doch so viel Aufschwung gegeben.

FC Sion - FC Basel 1:4 (0:1)

Tourbillon. – 2500 Zuschauer. – Tore: 45. Schönenberger 0:1. 50. Tanner 0:2. 80. Maissen 0:3. 82. Vergère 1:3. 90. Schönenberger 1:4.

Basel: Küng; Stohler, Geisser, Fischli, Maradan; Von Wartburg, Tanner, Maissen; Marti, Schönenberger, Lauscher.

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.