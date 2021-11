Ominöse Gruppe in Basel – 17 Pilger sind am Bahnhof SBB gestrandet Ein polnischer Künstler schickt eine Figurengruppe auf eine Reise durch die Schweiz. Derzeit geniessen die Skulpturen in Basel Gastrecht – es scheint ihnen nicht sonderlich zu gefallen. Simon Bordier

Die Pilgergruppe hat sich im Westflügel des Bahnhofs SBB niedergelassen. Foto: zvg

Sie haben ein Museum bevölkert, sassen andächtig in St. Galler und Zürcher Kirchen und sind nun am Bahnhof Basel SBB angekommen: Die 17 Skulpturen des Künstlers Johann Kralewski sind diese Woche im renovierten Westflügel hingesetzt und neben den vorbeiziehenden Pendlerströmen zum Warten verdonnert worden.

Aber warten worauf? Die meisten der schattenhaft-grauen Figuren – der Künstler nennt sie «Pilger» – scheinen von Ungeduld erfasst; ihre Arme hängen unruhig in der Luft, die Blicke gehen in unterschiedliche Richtungen. Einer der Pilger hat es offenbar nicht mehr auf seinem Platz ausgehalten und ist aufgestanden, ein anderer auf der hintersten Sitzbank ist eingenickt.

«Pilgern kann man nur mit leichtem Gepäck und die Räume werden nur besucht, nicht besetzt», lässt sich der Künstler in einer Medienmitteilung zitieren. Noch bis zum 19. November will der gebürtige Pole Kralewski, der seit über zehn Jahren in der Schweiz lebt, seine Pilger im Bahnhof SBB sitzen und warten lassen. Dann dürfen sie nach Genf weiterziehen.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor und Kulturjournalist bei der «Basler Zeitung». Er begann 2013 als freier Autor bei der «Luzerner Zeitung», 2015 stiess er zur BaZ.

