16 Jahre nach der Katastrophe – In Laufen präsentiert der Kanton sein bisher grösstes Projekt zum Schutz vor Hochwasser Bis 2028 soll die Altstadt von Laufen sicher vor Jahrhundertfluten der Birs werden. Im ehemaligen Spilag-Gebäude informiert der Kanton über das 62-Millionen-Projekt. Sebastian Schanzer

Das Filetstück der Ausstellung: Ein Modell der Stadt Laufen nach der Umsetzung der Schutzmassnahmen. Foto: Bau- und Umweltdirektion Baselland

Das «Stedtli» unter Wasser: die Bilder von 2007, als der Pegel der Birs infolge tagelangen Regens stieg und stieg und schliesslich die Altstadt von Laufen flutete; es sind Bilder für die Ewigkeit. Und solche, die man im Baselbiet nie mehr sehen will.

Einen Schaden von rund 60 Millionen Franken hatte die Naturkatastrophe damals angerichtet. Analysen des Kantons zeigten später, dass in Laufen ein grosses Defizit an Schutzmassnahmen bestehe. Schon bei Niederschlagsmengen, wie sie rund alle dreissig Jahre zu erwarten sind, könne die Birs über die Ufer treten und die Altstadt überfluten.

Laufen im August 2007: Zu allem Unheil wurde das Wasser durch ausgelaufenes Heizöl verschmutzt. Foto: Kurt Tschan

Luftaufnahmen zeigten das Ausmass des Hochwassers. Foto: Kantonspolizei Baselland

Zum Schutz der Laufner Bevölkerung vor einem erneuten Jahrhundert-Hochwasser hatte der Baselbieter Landrat vor zwei Jahren 62 Millionen Franken und damit das bisher grösste Hochwasserschutz-Projekt im Kanton bewilligt. Für die nun geplanten Schutzmassnahmen sind Bauarbeiten von rund vier Jahren nötig. «Das ist eine lange Zeit, die – da dürfen wir uns nichts vormachen – für die Bevölkerung mit Unannehmlichkeiten verbunden ist», warnte Stadtpräsident Pascal Bolliger am Donnerstag.

Anlass seiner kurzen Ansprache war die Eröffnung eines Info-Centers des Kantons zum Hochwasserschutz-Projekt in Laufen. Dieses Info-Center im ehemaligen Spilag-Gebäude ist auch dazu da, der Laufner Bevölkerung das Warten etwas angenehmer zu gestalten. Denn der Baustart erfolgt erst in rund einem Jahr.

Bis dahin, aber auch während der Bauphase können sich Interessierte im neuen Info-Center erklären lassen, mit welchen baulichen Massnahmen der Birs-Pegel künftig auch bei starken und lang anhaltenden Niederschlägen unter Kontrolle bleibt oder was den Lebens- und Naturraum Birs auszeichnet. Zudem bietet die Ausstellung eine Rückschau auf das Hochwasser von 2007 mit Bildern, Videos, Zeugenberichten. An einer Wand im Erdgeschoss der Ausstellung, die auf zwei Stockwerke verteilt ist, ist sogar noch der Abdruck sichtbar, den das Hochwasser im damaligen Textillager der Spilag hinterlassen hat.

Mehr Raum für Wasser und Naherholung

Habe man früher bauliche Massnahmen an Gewässern vorgenommen, sei es meist darum gegangen, zu kanalisieren oder zu begradigen, sagte Baudirektor Isaac Reber an der Eröffnung des Info-Centers. Heute müsse man den Gewässern wieder mehr Platz geben – aus Vorsorge, aber auch, um die Funktion der Gewässer in ihrem Lebensraum besser zu berücksichtigen.

Genau dies passiert beispielsweise im Gebiet Nau und Norimatt. Das Flussbett wird dort, noch bevor die Birs ins Stedtli fliesst, auf beiden Seiten um bis zu 30 Meter verbreitert und mehrheitlich durch Dämme begrenzt. Dadurch entstünden Räume für mehr Wasser, aber auch für Natur und Naherholung – eine deutliche Aufwertung, wie Jonas Woermann vom Tiefbauamt betonte. Dazu trage auch die Verlegung der neuen Nau-Brücke bei.

Wie der Stadtplan von Laufen in fünf Jahren nach der Umsetzung des Projekts aussehen soll, zeigt das Herzstück der Ausstellung, ein vier Meter langes Modell des Siedlungsgebiets mit dem Birslauf. Darüber hängen Paneele mit eingebauten Beamern, welche Infos zu den verschiedenen Bauabschnitten und dem aktuellen Stand der Arbeiten auf das Modell projizieren.

Die Ausstellung ist ab sofort jeden Freitag und Samstag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet und kann auf Anfrage auch zu anderen Zeiten geöffnet werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Sebastian Schanzer ist Redaktor im Lokalressort Basel.

