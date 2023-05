Bedrohungssituation in Realschulhaus – 16-Jähriger nach Schulevakuierung in Rorschacherberg in U-Haft Beim Jugendlichen wurde eine Hausdurchsuchung in Zusammenhang mit der Bedrohung gegen ein Realschulhaus vom Montag durchgeführt.

Am Montagvormittag musste das Schulhaus im Steig in Rorschacherberg kurz nach acht Uhr wegen einer Bedrohungssituation vorübergehend evakuiert werden. Symbolbild: Kapo SG

Ein 16-jähriger Schüler ist im Zusammenhang mit der Evakuierung eines Realschulhauses in Rorschacherberg SG in Untersuchungshaft genommen worden. Informationen zu den konkreten Vorwürfen gegen ihn gibt es vorerst nicht.

Der 16-jährige Schüler habe die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht und werde nun von der Jungendanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen, bestätigte Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht von Tagblatt Online vom Dienstagvormittag.

Zum Standard eines Strafverfahrens gehöre, dass beim Jugendlichen eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden sei. Weitere Auskünfte zum Ablauf des Einsatzes und zu den Vorwürfen gibt es von der Polizei nicht. Krüsi begründet dies mit den laufenden Ermittlungen und der Gefahr «von Trittbrettfahrern».

Am Montagvormittag musste das Schulhaus im Steig in Rorschacherberg kurz nach acht Uhr wegen einer Bedrohungssituation vorübergehend evakuiert werden. Die Lehrkräfte und etwa 60 Schülerinnen und Schüler begaben sich zur Sammelstelle in einem Feuerwehrdepot .

Danach wurden alle Räume der Schule durchsucht. Die Polizei gab nach rund eineinhalb Stunden Entwarnung. Anschliessend konnte der Unterricht wieder aufgenommen werden.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.