Innovatives Riehen – 16-Jährige sollen wählen und abstimmen können Das Gemeindeparlament hat einen Vorstoss überwiesen, der die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Jugendliche ermöglichen soll. Der Gemeinderat muss nun wider Willen eine Vorlage ausarbeiten. Rolf Zenklusen

Jugendliche sollen nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben – das Stimm- und Wahlrecht zum Beispiel. Dies fordert eine knappe Mehrheit des Riehener Einwohnerrats. Foto: Tamedia

Einwohnerrätin Salome Hofer (SP) hatte es vor 14 Jahren vergeblich versucht, Einwohnerrat Patrick Huber (CVP) war vor sieben Jahren damit gescheitert. Jetzt, im Mai 2021, hat es Einwohnerrat Noé Pollheimer (SP) mit seiner Motion geschafft: Das Riehener Gemeindeparlament stimmte am Mittwochabend mit 20 zu 18 Stimmen für die Einführung des Stimm- und Wahlrechts ab 16 Jahren auf kommunaler Ebene.

«Politische Entscheide von heute beeinflussen massgeblich die Lebensumstände der Jugendlichen von morgen», argumentierte Pollheimer. «Das politische Gewicht der 55-Jährigen ist doppelt so gross wie dasjenige der 20-Jährigen.» Den politischen Unterricht in der Schule könnten die 16- und 17-Jährigen direkt in die Praxis umsetzen, sagte Pollheimer.