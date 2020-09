Die Jugend interessiert sich nicht nur für Turnschuhe und Computerspiele. In der Klimabewegung haben viele Jugendliche demonstriert, dass sie politisch engagiert sind. Foto: 20 Minuten

Der Nationalrat will, dass Jugendliche bereits mit 16 wählen und abstimmen dürfen. Der Entscheid diese Woche war knapp und überraschend. Und die Empörung programmiert: 16-Jährige seien nicht reif genug, um über komplexe Geschäfte abzustimmen. Man sei in diesem Alter noch viel zu stark von Hormonen gesteuert. Es sei inkonsequent, Menschen ins Wahllokal zu lassen, die strafrechtlich noch nicht belangt werden können. Zudem interessierten sich die allermeisten 16-Jährigen nicht für Politik und würden deshalb ohnehin nicht an die Urne gehen, schimpfen Kritiker.