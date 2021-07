Die Sommerferien sind da! – 16 Ideen für Ferientage in der Region Basel Sie haben keine Ferien oder verbringen sie in der Region? Kein Grund zur Traurigkeit, denn auch hier lässt sich der Sommer sehr gut geniessen. Mirjam Kohler

In der Region Basel lässt sich der Sommer aushalten. Foto: Nicole Pont

Klettern im Seilpark

In der Region Basel gibt es mehrere Seilparks, in denen man sich in luftige Höhen wagen kann. Zum Beispiel den Waldseilpark auf den Wasserfallen oder den Seilpark Langenbruck.

Klettern in Boulderhallen

Auch bei schlechtem Wetter muss nicht auf das Klettern verzichtet werden, Boulderhallen sei Dank. Die BaZ hat es für Sie ausprobiert.

Stand-up-Paddling auf dem Rhein

Wer den Rhein mal aus einer anderen Perspektive erleben will, darf sich Stand-up-Paddling nicht entgehen lassen. Die Trendsportart kann beispielsweise hier ausprobiert werden.

Room Escape

Sie sind rätselbegeistert? Dann schnappen sie sich einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter und versuchen Sie, beim Room Escape innert einer vorgegebenen Zeit aus dem Raum rauszukommen. Room Escape können Sie in Basel beispielsweise hier machen.

Lama-Trekking

Eine Wanderung der anderen Art – mit Lama-Begleitung! Vielleicht ein Weg, wie Sie Wandermuffel aus dem Haus bekommen … Und sich ein bisschen wie in den Anden fühlen, der Heimat der Lamas.

Badi-Vielfalt

Mit einem Tag in der Badi erfinden Sie sicher das Rad nicht neu. Aber warum nicht mal ein Gartenbad ausprobieren, in dem Sie noch nie waren? Hier finden Sie eine Übersicht der Gartenbäder in beiden Basel.

Rheinschifffahrt

Auf dem Rhystärn dem Sonnenuntergang entgegenschippern und dabei aperölen – da vergessen wir schon fast unsere Sehnsucht nach dem Meer. Denn auch unser Rhein ist wundervoll.

Museen

Die Region hat an Museen einiges zu bieten. Wer das Naturhistorische oder Kunstmuseum in- und auswendig kennt, sollte sich Bijous wie das Henkermuseum in Sissach anschauen. Eine Übersicht über die Basler Museen finden Sie hier, die Baselbieter Museen hier.

Brunnenbaden

Abkühlung kann so nah und einfach sein – ab in den nächsten Brunnen!

Schnitzeljagd

Auf einer Schnitzeljagd werden Sie Basel von einer ganz anderen Seite entdecken.

Swiss Mega Park Frenkendorf

Riesentrampoline, Squash oder Bubble Soccer – im Swiss Mega Park in Frenkendorf findet sich für jeden Geschmack etwas.

Botanischer Garten Basel

Die Pflanzensammlung des Botanischen Gartens ist immer wieder eindrücklich. Dank den Pflanzen aus aller Welt können wir uns kurz in die Ferne träumen.

Wasserski auf dem Rhein

Action auf dem Rhein beim Wasserski. Infos zu Probetrainings gibts hier.

Thematische Führungen in Basel

Touri in der eigenen Stadt sein: Geschichten aus Basel, die Sie sicher noch nie gehört haben, gibt es bei den thematischen Stadtführungen.

Tierpark Lange Erlen

Im Tierpark Lange Erlen gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Gerade die Kleinsten können sich an den Tieren kaum sattsehen.

Autokino in Pratteln

Im Autokino Pratteln wird ein abwechslungsreiches Programm gezeigt. Ein Vorteil: Niemand (fremdes) stört Ihren Filmgenuss.

