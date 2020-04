Als der Ball noch rollte – 16. April 1992: FCB gegen FCB Mit einem 5:1 über Bern zog Basel vor 28 Jahren in den Cup-Viertelfinal ein. Dominic Willimann

Die Interimstrainer Karli Odermatt (links) und Bruno Rahmen führten den FCB 1992 in den Cup-Viertelfinal. KEYSTONE

Vier Monate leiten Karli Odermatt und Bruno Rahmen 1992 insgesamt die Geschicke des FC Basel. Das rotblaue Duo ersetzt interimistisch Ernst-August Künnecke, dem es in seiner zweiten Amtsperiode beim FCB nicht gelingt, die Mannschaft weiterzubringen. In die Ära Odermatt/Rahmen fällt auch der Achtelfinal im Schweizer Cup vom 16. April 1992 gegen den FC Bern.

Der Vergleich FCB vs. FCB ist eine besondere Affiche, denn die zwei Vereine zählen zu den ältesten der Schweiz: Ein Jahr nach dem FC Basel (1893) ist der FC Bern gegründet worden. Es ist aber auch ein Duell zweier unterklassiger Traditionsvereine: Rotblau spielt in der Nationalliga B, der Vertreter aus der Hauptstadt gar in der 1. Liga.

Leeres Joggeli

Gerade mal 3800 Zuschauer verirren sich an diesem Donnerstagabend ins weite Rund des Joggeli. Und sehen, wie Reto Baumgartner den Gastgeber bereits nach sechs Minuten in Führung schiesst. Martin Jeitziner und Christian Marcolli sorgen dafür, dass bereits beim Seitenwechsel klar ist, dass sich der FCB für den Viertelfinal qualifizieren wird. Das tut er nach dem 5:1-Erfolg über Bern schliesslich auch, und zwar als einziges Nicht-NLA-Team.

Die nächste Runde bedeutet für den FCB allerdings Endstation. Gegen den späteren Finalisten Lugano kassiert das Team von Odermatt/Rahmen eine vermeidbare 2:3-Niederlage. Das 2:2 für die Tessiner in der 86. Minute erzielt dabei ausgerechnet Marco Walker. Jener Verteidiger, der ein paar Wochen später zum FCB wechselt… (dw)

FC Basel - FC Bern 5:1 (3:0)St. Jakob. - 3800 Zuschauer. – Tore: 6. Baumgartner 1:0. 29. Jeitziner 2:0. 42. Marcolli 3:0. 69. Marcolli 4:0. 84. Jeitziner 5:0. 85. Zurkinden (Foulpenalty) 5:1.

Basel: Grüter; Schweizer; Ceccaroni, Bauer, Epars; Baumgartner, Gottardi, Jeitziner, Zbinden; Kok (80. Karrer), Marcolli.

Bern: Steiner; Brönnimann; Kaufmann, Cianci, Bill; Schär, Buntschu, Vuille (10. Kuli, 82. Candrian), Grossenbacher; Walker,

Die Super League ruht – aber nicht bei der BaZ. Wir blicken jeden Tag auf die Begegnung eines Basler Vereins am entsprechenden Datum zurück. So lange, bis der Ball endlich wieder rollt.