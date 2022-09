Bundesasylzentrum Basel – 150 Menschen wegen Diphtherie-Fall in Isolation Im Basler Bundesasylzentrum kam es zu einem Fall von Diphterie. Ob dieser mit dem Ausbruch in Bern zusammenhängt, ist unklar. Isabelle Thommen

Im Basler Bundesasylzentrum stehen 150 Personen unter Insolation. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Im Bundesasylzentrum Basel liegt ein Fall von Diphtherie vor. Dies teilt das Basler Gesundheitsdepartement mit. Aktuell gebe es bei der betroffenen Person keine Hinweise auf einen schweren Verlauf, sagt Kantonsarzt Simon Fuchs auf Anfrage.

Ausgelöst wird die Krankheit durch das Bakterium «Corynebacterium diphtheriae». Zwei Arten sind bekannt: die respiratorische (Rachen, Atemwege) und die kutane (Haut) Diphtherie. Die betroffene Person im Bundesasylzentrum ist an der Hautdiphtherie erkrankt.

«Der akute Krankheitsverlauf ist bei der Hautdiphterie in der Regel weniger schwerwiegend als bei der Rachendiphtherie», sagt Fuchs. «Grundsätzlich kann es bei beiden Formen zu schweren Verläufen kommen. Entscheidend dafür ist, ob der Erreger ein Toxin (Gift) produzieren kann, welches zu gefährlichen Komplikationen wie Herzmuskelentzündungen, Nervenschäden oder weiteren Organschäden führen kann.»

Ob es einen Zusammenhang mit den Fällen in Bern gibt, könne man zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Fuchs.

Isolation während 48 Stunden

Alle Kontaktpersonen werden jetzt getestet und erhalten je nach Risikokonstellation teilweise prophylaktisch Antibiotika. In Absprache mit dem Staatssekretariat für Migration wurde zudem für die betroffene Abteilung mit rund 150 Personen ein sofortiger Aufnahme- und Verlegungsstopp angeordnet, bis die Testresultate der Abstriche vorliegen. Das dauert laut Fuchs rund 48 Stunden. Die betroffenen Personen befinden sich in Isolation. «Leider sind seit der Covid-19-Pandemie Isolation und Quarantäne keine Fremdwörter mehr», sagt Fuchs. «Das Bundesasylzentrum hat in den letzten beiden Jahren bereits Erfahrung sammeln können.»

Eine Impfung schützt bei der Diphtherie vor einer schwerwiegenden Erkrankung. Für die Schweizer Bevölkerung ist die Gefahr einer Ansteckung klein. Sie ist weitgehend gegen Diphtherie geimpft, weshalb diese Krankheit hierzulande praktisch verschwunden ist. Global gesehen ist sie jedoch nach wie vor verbreitet.

In den Bundesasylzentren werde allen Asylsuchenden bei Ankunft ein Gesundheitscheck angeboten, welcher auch ein Impfangebot beinhalte, sagt Fuchs. «Unter Asylsuchenden können sich manche Erkrankungen eher verbreiten, da viele aufgrund der schwierigen Verhältnisse in ihrem Herkunftsland einen unvollständigen Impfstatus vorweisen. Risikofaktoren sind auch die teils schwierigen Verhältnisse auf der Flucht.»

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.