15 Zentimeter pro Minute: So rasant wurde das Haus verschoben

Um 9.15 Uhr war der Startschuss (oder -stoss) für die mehrgeschossige Villa Blumenthal in Kilchberg gewesen (hier gehts zur Webcam). Und um 12.30 Uhr kam das Haus am Bestimmungsort an – oder fast. Die letzten zwei Meter wurden nach einer Pause am späteren Nachmittag im Beisein von Gästen absolviert. Die Geschwindigkeit betrug also durchschnittlich rund 9 Meter in der Stunde oder gut 15 Zentimeter in der Minute.

Das 1800 Tonnen schwere Gebäude wurde auf sieben Vorschubbahnen in Richtung Zürcher Stadtgrenze bewegt und erhält eine neue Hausnummer: Seestrasse 160 statt 162.

Bilder der Villa Blumenthal und des neuen Nachbarhauses: