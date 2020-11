Gastro-Branche total verzweifelt – «15 Millionen Franken reichen bei weitem nicht» Der Kanton hat für Restaurationsbetriebe und Hotels ein Hilfspaket geschnürt. Doch der Wirteverband Basel-Stadt will mehr – und reicht darüber hinaus eine Verfassungsbeschwerde gegen die Basler Regierung ein. Sebastian Briellmann , Dina Sambar

Für drei Wochen geschlossen – seit Montag sind die Restaurants wieder zu. Im Bild: Die KaBar in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Stadt kommt an diesem Montag fahl daher und irgendwie leblos, was nicht am Wetter liegt oder zumindest nicht nur – nun, es ist wieder Lockdown, offiziell en miniature, aber Basel stirbt in diesen Momenten ein bisschen, mal wieder.

Vor allem die Gastro- und Hotelleriebranche, aber auch Bus- und Reiseveranstalter, Schaustellerinnen und Markthändler liegen ohnmächtig auf der Intensivstation. Die Corona-Massnahmen des Kantons haben sie niedergestreckt. Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands, sagt: «Hunderte Geschäfte werden in den Ruin getrieben, wenn wir nicht zusätzliche Hilfe bekommen.»

Die Forderung von Ebneter ist klar: Die Betriebe brauchen Geld. Jetzt. Ist Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin der Halbgott in Weiss – und rettet die gefährdeten Geschäfte? Ein Hilfspaket ist auf jeden Fall bereits aufgegleist. Gleichzeitig mit dem Mini-Lockdown ist auch das Härtefallprogramm angelaufen. Seit Montagabend können betroffene Unternehmen online Unterstützung anfordern.

Lockdown ist nicht mit eingerechnet

15 Millionen Franken stellt der Kanton hierfür bereit. Der Bund fügt 50 Prozent des kantonalen Beitrages, also weitere 7,5 Millionen, hinzu. Doch ist das genug? «Wir gehen davon aus, dass diese Massnahmen vielen Unternehmen helfen werden. Doch im Einzelfall könnte es auch welche geben, für die dieses Unterstützungsprogramm nicht ausreicht», sagt Ivica Perkovic, Leiter Finanzen und Controlling im Basler Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt.

Maurus Ebneter ist da ganz anderer Meinung. Er sagt: «Das bisherige Massnahmepaket reicht bei weitem nicht. Der zusätzliche Schaden durch den Lockdown allein beträgt rund 30 Millionen Franken.» Er ist zudem der dezidierten Ansicht, dass der Verweis der Regierung aufs Unterstützungsprogramm unzulässig sei: «Diese 15 Millionen Franken sind im September gesprochen worden – der neue Lockdown konnte damals noch nicht vorhergesehen werden.»

Unabhängig davon wird der Wirteverband auch eine Verfassungsbeschwerde gegen die Regierung einreichen. Mit dieser soll die Frage geklärt werden, ob beim Mini-Lockdown rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten wurden.

Wirte wollen Schadenersatz

Das klingt nach Ärger. Nun ist es so, dass die Branchenvertreter mit dem Regierungsrat und dem Parlament bisher sehr zufrieden waren, «dankbar» sogar. Er glaube, dass Herr Brutschin auch dieses Mal Verständnis haben werde. Man stehe in Kontakt. Wann die Probleme diskutiert werden, mag er nicht sagen. Nach Informationen der BaZ wird der Austausch noch diese Woche stattfinden. Die Zeit drängt.

Die Anspruchshaltung vonseiten des Wirteverbands ist laut Ebneter jedoch bereits jetzt klar: «Wir fordern Soforthilfe, man darf es durchaus Schadenersatz nennen. Österreich zeigt, wie das unkompliziert geht: mit einer Sofortzahlung von bis zu 80 Prozent des Vorjahresumsatzes in derselben Periode.»

Der Kanton hat allerdings einen anderen Weg gewählt. Der Umfang des Anspruchs hängt von der Unfallversicherungs-Lohnsumme des Jahres 2019 ab. Alle erhalten gemäss Verordnung mindestens 2,3 Prozent dieser Lohnsumme. Je höher der Fixkostenblock einer Branche, desto höher ist jedoch der Prozentsatz. Als fiktives Beispiel nennt Perkovic ein Hotel mit 50 Mitarbeitern und einer UVG-Lohnsumme von 2,5 Millionen Franken. Als Beherbergungsbetrieb stehen dem Hotel zusätzlich noch weitere 1,8 Prozent zu. Insgesamt erhält es vom Kanton 102’500 Franken. Erfüllt das Unternehmen auch die Härtefallvorgaben des Bundes, kommen weitere 51’250 Franken hinzu.

Fitnessstudios und Kulturbetriebe ausgeschlossen Infos einblenden Ausgeschlossen sind Betriebe, die bereits Anspruch auf Hilfsleistungen aus dem Kulturbereich haben. Auch Fitnesscenter, Kletterhallen, Tanzstudios, Spielsalons, Billard- und Bowlingcenter, die ebenfalls den Betrieb einstellen mussten, werden nicht berücksichtigt – sofern sie keinen Restaurationsbetrieb haben. Sie müssen Unterstützung via Kurzarbeits- und Erwerbsersatzentschädigung einfordern.

Sollte der Bund seinen Anteil wie angekündigt anheben, könnte sich der gesamte Hilfsbeitrag für die Basler Unternehmen in Zukunft noch deutlich erhöhen. «Wir schauen aber auch, dass ein Unternehmen mit den Unterstützungsleistungen nicht bessergestellt ist als ohne Corona», sagt Perkovic. Was von den 15 Millionen Franken nach der Anmeldefrist am 31. März noch übrig bleibt, wird unter jenen Unternehmen aufgeteilt, deren Antrag bereits gutgeheissen wurde.

Doch die Frage bleibt: Ist dieser Mini-Lockdown, der die Restaurationsbetriebe zum Dichtmachen zwingt, wirklich nötig? Die Regierung findet: ja. Die Branche findet: nein. Man werde in Isolationshaft genommen – ein Affront. Zahlreiche Geschäfte haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, die Regierungsräte Engelberger und Brutschin haben mehr als einen offenen Brief erhalten. Zusammenfassendes Stichwort: «Skandal!» Die Stimmung ist am Tiefpunkt angelangt, wo nicht Resignation dominiert, wird geflucht. «Skandal!» Mehrere Geschäftsführer sagen der BaZ: Das verstehen wir nun wirklich nicht mehr, die einseitige Bestrafung von Restaurationsbetrieben, der Alleingang von Basel-Stadt: Das macht die Leute verrückt.

4000 Arbeitsplätze in Gefahr

Ebneter sagt: «Die grosse Konkurswelle lässt sich noch aufhalten, wenn die Behörden rasch reagieren. Nun müssen wir das breite Mittelfeld retten. Wir wehren uns gegen die gewaltsame Zerstörung der Strukturen, gegen die drohende Massenarbeitslosigkeit. Von den 8000 Arbeitsplätze im Basler Gastgewerbe ist die Hälfte in akuter Gefahr. Sie müssen verstehen: Die Lage ist viel bedrohlicher als im Frühling.»

Versicherungsleistungen, die damals vielen geholfen haben, fallen nun weg. Die Reserven sind aufgebraucht. Die Betriebe sind am Anschlag – und verlieren nun auch noch die Einnahmen von «drei wichtigen Dezemberwochen». Ebneter sagt: «Die Verzweiflung ist riesig. Immer wenn wir uns ein wenig aufrappeln, kriegen wir wieder eins aufs Dach.»

Da hilft vielleicht nur noch Galgenhumor: LDP-Grossrat André Auderset etwa kürt Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger in Eigenregie zum Mitarbeiter des Monats – vom Gastroverband Baselland.