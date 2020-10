Tod durch Medikamentenmix? – 15-Jähriger starb offenbar nach Konsum von Drogencocktail Ein Jugendlicher wurde in einer Basler Wohnung tot aufgefunden. Er soll unbekannte Substanzen konsumiert haben. Der Basler Abteilung Sucht ist die Problematik bekannt, in Zürich gab es unlängst zwei ähnliche Todesfälle. Robin Rickenbacher

Die Polizei untersucht den Tod eines 15-Jährigen noch, der am Montag in einer Basler Wohnung tot aufgefunden wurde. Foto: Georgios Kefalas

Es ist eine tragische Nachricht, die hohe Wellen wirft: Am frühen Montagabend wurde in der Theodor Herzl-Strasse in Basel ein 15-Jähriger in einer Wohnung tot aufgefunden. Er war dort zu Besuch gewesen, zusammen mit einer Gruppe anderer Jugendlicher und junger Erwachsener. Die Todesursache ist laut Kriminalkommissär Peter Gill noch nicht geklärt. Dies brauche noch einige Zeit, Hinweise auf Dritteinwirkung gebe es derweil nicht.