Brutale Schlägerei beim Hafen – 15-Jähriger mit Stichwaffe lebensgefährlich verletzt An der Uferstrasse in Basel wurden vier Personen im Alter zwischen 15 und 23 Jahren zum Teil schwer verletzt. Ein Junge musste notoperiert werden.

Am Sonntagmorgen waren mehrere Polizeikräfte beim Basler Hafen im Einsatz. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Bei einer Massenschlägerei am Rhein sind in der Nacht auf Sonntag vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. In die Schlägerei waren rund zwanzig Personen verwickelt. Während der Auseinandersetzung wurde unter anderem ein 15-Jähriger niedergestochen und lebensgefährlich verletzt.

Der junge Mann musste notoperiert werden, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es gegen 2 Uhr an der Uferstrasse aus noch unbekannten Gründen zu der gewalttätigen Auseinandersetzung. Passanten alarmierten die Polizei.

Neben dem schwer verletzten 15-Jährigen wurde ein 20-Jähriger ebenfalls mit einer Stichwaffe verletzt. Ein 21- und ein 23-jähriger Mann wurden mit Gegenständen attackiert und erlitten diverse Verletzungen. Möglicherweise wurden weitere Personen verletzt, welche anschliessend den Tatort verliessen.

Bei der Auseinandersetzung wurde auch Reizgasspray eingesetzt. Die Beteiligten flüchteten beim Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtungen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Gemäss Angaben von Dritten sprachen diese Hochdeutsch.

Bis anhin konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um einen 22-jährigen Schweizer. Die Verletzten wurden durch mehrere Einsatzfahrzeuge der Sanität der Rettung Basel-Stadt und den Notarzt in die Notfallstation in Basel und in die Notfallstation in Lörrach (D) eingewiesen. Im Einsatz waren mehrere Polizeipatrouillen.

In der vergangenen Wochen war das Areal beim Basler Hafen immer wieder Ort von Unruhen. Im Frühling avancierte das Gebiet zum Partytreffpunkt für Jugendliche aus der Grenzregion. Immer wieder hatten sich am Abend mehrere Menschen dort getroffen und bei Musik und Alkohol gemeinsam gefeiert. Mutmasslich bei einem solchen Treffen war auch ein Holzlager des Clubs Nordstern angezündet worden, wodurch den Betreibern ein grösserer Sachschaden entstand.

Wenige Stunden vor der Schlägerei war an der Uferstrasse eine jüngere Frau im Gebüsch aufgefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft berichtet. Ob sie Opfer eine Straftat wurde, ist bis anhin nicht geklärt. Passanten hatten die Frau aufgefunden, die nicht mehr ansprechbar war. Sie wurde in die Notfallstation eingewiesen.

SDA/Robin Rickenbacher

