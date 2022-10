Brandstiftung in Brislach – 15-Jähriger für Feuer in Gemeindeverwaltung verantwortlich Die Ermittler gingen zunächst von einer technischen Ursache aus. Nun ist klar: Es war Absicht. Andrea Schuhmacher

In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni brannte es in der Brislacher Gemeindeverwaltung. Foto: Kapo BL

Der Brand in der Brislacher Gemeindeverwaltung liegt nun bereits vier Monate zurück – und noch immer sind die Mitarbeitenden in einem Provisorium untergebracht. Das Feuer beschädigte grosse Teile der Verwaltung, wie es damals in einer Medienmitteilung der Gemeinde hiess. Bis vor wenigen Wochen ging man noch davon aus, dass eine technische Ursache für den Brand verantwortlich war. Nun ist klar: Es war Brandstiftung.

Wie die Baselbieter Jugendanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, hat die Polizei einen 15-Jährigen als mutmasslichen Täter ermittelt. Ein Verfahren wurde eröffnet, wie auch die «bz Basel» berichtet.

Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung werden noch mindestens bis im Frühling 2023 im Provisorium ausharren müssen. «Gut ein Jahr vor dem Brand hatte die Gemeindeversammlung die Erweiterung der Verwaltung beschlossen», sagt Gemeindeverwalter Samir Stroh. Nun werde aus dem Umbau ein Aufbau. Da es sich aber um ein denkmalgeschütztes Gebäude handle, seien die Abklärungen noch im Gange. Gemäss Stroh plant man noch in diesem Jahr mit einem Baustart, im Frühling dürfte das Gebäude bezugsbereit sein.

Gemeindeverwalter Samir Stroh in seinem Büro in Brislach im November 2020. Insbesondere dieser Raum wurde vom Feuer stark beschädigt. Foto: Dominik Plüss

Beim Brand, der vor allem das Büro von Gemeindeverwalter Samir Stroh beschädigte, wurden auch etliche Dokumente zerstört. Da die Gemeinde den grössten Teil der Dokumente seit einigen Jahren jedoch parallel elektronisch ablegt, konnte der Verlust minimiert werden.

«In meinem Büro befand sich aber auch ein Tresor mit historischen Dokumenten, die beschädigt wurden», sagt Stroh weiter. Darunter befinden sich Gemeinderatsbeschlüsse und Protokolle von Gemeindeversammlungen, die ältesten davon aus dem Jahr 1820. Der Tresor habe dem Brand zwar standgehalten, doch seien Rauch und Russpartikel ins Innere eingedrungen. Eine Firma sei mit der Dokumentenrettung beauftragt worden, die Versicherung übernehme die Kosten dafür.

Auch in der Nachbargemeinde Zwingen, wo in der Nacht vom Montag (24.10.2022) auf Dienstag ein Brand in der Gemeindeverwaltung ausgebrochen war, gab es keinen grossen Dokumentenverlust. Das Archiv befand sich wegen der laufenden Bauarbeiten in der Nachbargemeinde Wahlen, wie «20 Minuten» berichtet. Die Brandursache ist in diesem Fall noch unklar.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.