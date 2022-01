Psychiatrie baut aus – 15,3 Millionen für Neubau in Liestal Das viergeschossige Gebäude ersetzt Wohnangebote in Liestal und in Niederdorf. Daniel Aenishänslin

Präsentieren das Siegerprojekt (von links): Die Architektinnen Sophia Carstensen und Sibylle Küpfer vom Brugger Büro Metron sowie Barbara Schunk, CEO der Psychiatrie Baselland, und Peter Frei, Leiter von Inclusioplus. Foto: Dominik Plüss

Die Psychiatrie Baselland investiert 15,3 Millionen Franken in einen viergeschossigen Neubau an der Liestaler Wiedenhubstrasse. Gemäss Barbara Schunk, CEO der Psychiatrie Baselland, wird das Gebäude Ersatz sein für das Wohnheim Windspiel und den Wohnverbund Wägwiiser. «An unseren bisherigen Standorten in Liestal und Niederdorf können wir die steigenden Ansprüche nicht im nötigen Mass erfüllen», sagte Schunk am Donnerstag im Gewächshaus der Gärtnerei Grüens Härz in Liestal anlässlich der Präsentation des Siegerprojekts, das aus dem Architekturwettbewerb hervorging. «Es sind alte, sanierungsbedürftige Bauten, die viel Unterhalt erfordern und neuen modernen Konzepten nicht genügen, aber auch Teilhabe und Inklusion nicht fördern.»

Weiter nach der Werbung

Den Wettbewerb gewonnen hat das Büro Metron aus Brugg mit seinem Projekt «Ahorn». «Wir schaffen mit dem Neubau eine naturnahe, lebensfreundliche und eine sehr geschützte Umgebung für psychisch und mehrfach beeinträchtigte Menschen», sagte Thomas Heiniger, Verwaltungsratspräsident der Psychiatrie Baselland.

Lebensqualität und Selbstbestimmung

Barbara Schunk nannte das geplante Gebäude einen «vielversprechenden Holzbau, der sich wunderbar in einem naturnahen Umfeld in unser Gelände einfügt». Darin einziehen wird der Unternehmensbereich Inclusioplus, den Peter Frei leitet. «Wir betreuen sehr viele Leute, die nach innen gerichtet sind», sagte Frei an der Vernissage, «es geht darum, normalisierte Bedingungen zu schaffen.» Das alles innerhalb einer Einrichtung, in der die Menschen sehr viel Teilhabe hätten. «Wir sind offen für Leute mit hohem Betreuungsgrad», so Frei.

Das Projekt «Ahorn» soll beruhigend auf seine Bewohner wirken. Visualisierung: zvg

Geplant sind 52 Wohn- und Tagesgestaltungsplätze. Es werden unterschiedliche Arten von Wohnen möglich sein: Es werden Studios angeboten, aber auch Wohnplätze an der Schnittstelle von der Behindertenhilfe zur Psychiatrie. Ateliers und Büros werden ergänzt von einer öffentlichen Zone. Dazu zählen eine Eingangshalle, ein Café und ein Mehrzweckraum. «Das Haus soll eine Oase sein und beruhigend wirken», erklärte Luca Selva, Präsident der Wettbewerbsjury, «es hat sehr viele Aussenräume wie Terrassen und erlaubt trotzdem Privatheit.»

Thomas Heiniger ergänzte: «Wir wollen Lebensqualität und grösstmögliche Selbstbestimmung bieten.» Inclusioplus entstand vor drei Jahren aus dem Unternehmensbereich «Wohnen und Arbeiten». Der Kanton Baselland als Eigentümer der Psychiatrie Baselland wünscht sich dieses Angebot von der Institution. «Wir setzen uns ein für eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen willkommen sind», sagte Barbara Schunk. Der Integrationsbetrieb Manufaktur und das Job-Coaching kommen allerdings nicht in den Neubau an der Wiedenhubstrasse. Sie verbleiben auf dem Liestaler Schildareal.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.