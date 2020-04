Als der Ball noch rollte 9. April 1988: Sechs Tore auf der Schützenmatte

Vor 32 Jahren trifft der FC Basel in einem von nur vier Duellen in der höchsten Spielklasse auf den BSC Old Boys. Nach 27 Minuten steht es 3:0 für den Aussenseiter. Das Team von Urs Siegenthaler kann zwar noch reagieren, steigt am Ende der Saison aber trotzdem ab.