Schlag gegen Strassen-Rowdys – 13 Auto-Poser gehen nun zu Fuss Die Baselbieter Polizei hat 51 Personen verzeigt, die mit ihren hochgezüchteten Autos die Nachbarschaft belästigt haben. 13 Autofahrer mussten ihre Fahrzeuge abgeben. Alexander Müller

Diesen BMW und weitere Poser-Autos hat die Baselbieter Polizei sichergestellt. Foto: Polizei BL

Die Baselbieter Polizei greift im Kampf gegen sogenannte Auto-Poser durch. Im August musste gleich eine ganze Reihe von Autofahrern nach einer Polizeikontrolle zu Fuss nach Hause gehen. 13 Fahrzeuge haben die Beamten sofort eingezogen. Die Polizei hat an diesen Fahrzeugen manipulierte Auspuffanlagen entdeckt, die «massiven Lärm verursacht haben». Die Besitzer hatten die Fahrzeuge dermassen stark getunt, dass sie die Betriebserlaubnis ihrer Autos verloren.

Die Poser-Autos wurden im Anschluss an die Kontrollen durch ein Abschleppunternehmen zu einem Werkhof abtransportiert – natürlich auf Kosten der Fahrzeughalter. Die Fahrzeuge seien dann jeweils tags darauf zur Motorfahrzeugprüfstation (MFP) in Münchenstein gebracht worden, erklärte Polizeisprecher Adrian Gaugler. Dort habe man sie einer technischen Expertise unterzogen: Die Fachleute haben untersucht, was alles geändert werden muss, um die Autos wieder in Betrieb nehmen zu können. Anschliessend erhielten die Halter ihre Autos wieder zurück. Sie mussten sie allerdings auf eigene Kosten zu einer Garage transportieren lassen, wo das Lärm-Tuning rückgängig gemacht wurde. Erst danach durften die Fahrzeuge wieder auf die Strasse. Neben den Kosten für die diversen Transporte und die Reparatur müssen die Autofahrer auch mit einer Strafe rechnen: Sie wurden von der Polizei verzeigt.

Fokusaktion gegen Lärmer

An weiteren 31 Autos wurden ebenfalls Veränderungen gefunden, die nicht den technischen Anforderungen entsprachen. Diese Autofahrer wurden zwar ebenfalls verzeigt, durften aber weiterfahren.

10 Personen wurden zudem mit einer Anzeige bedacht, weil sie vorsätzlich vermeidbaren Lärm verursacht hatten. Gaugler spricht in diesem Zusammenhang vom «Gäsele», besonders hochtourigem Fahren oder übertriebenem Beschleunigen.

Die Kontrollen fanden im Rahmen einer Fokusaktion gegen unnötigen Lärm auf der Strasse statt. Insbesondere in den Sommermonaten stellt die Baselbieter Polizei vermehrt Verstösse fest und richtet deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Auto-Poser. Wo diese Kontrollen stattgefunden haben, will die Polizei nicht verraten; sie will die potenzielle «Kundschaft» nicht an Ausweichorte vertreiben.

Auch in anderen Kantonen haben die Behörden in diesem Sommer regelmässig Poser-Autos auf den Strassen gestoppt. Die Baselbieter Polizei hat zudem bereits weitere Kontrollen angekündigt.