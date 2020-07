Job-Abbau in Reinach – 120 Stellen in Gefahr Der Firma Bacher steht das Wasser bis zum Hals. Weil die Kosten zu hoch sind, droht im schlimmsten Fall eine Betriebsschliessung. Kurt Tschan

In der Montagehalle der Bacher AG im Reinacher Kägen dürfte es bald bedeutend ruhiger werden. Foto: Dominik Plüss

Schock im Reinacher Kägen. Die Zukunft der Bacher AG hängt an einem seidenen Faden. Heute wurden die 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die prekäre Situation des Unternehmens informiert. Dem nach eigenen Angabe führenden Unternehmen in der Feinblechbearbeitung droht im schlimmsten Fall das Ende. Aktuell läuft die vierwöchige Konsultationsfrist mit den Sozialpartnern.

Die Bacher AG ist spezialisiert auf Deckensysteme und Innenausstattungsmodule für Züge und U-Bahnen. Zu schaffen macht dem Unternehmen insbesondere der hohe Franken, der sich immer nachteiliger auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Sofern nicht noch ein Rettungsprogramm gelingt, wird die Firma im Herbst 2021 ihren Betrieb einstellen.

In den letzten Jahren erwirtschaftete das Unternehmen nach eigenen Angaben Verluste. Man sei einem extremen Preis- und Kostendruck ausgesetzt, sagt Firmensprecher Sven Bradke. Vor allem Zulieferer aus dem Ausland machen den Unterbaselbietern das Leben schwer. Aber auch die Corona-Krise sowie wenig erfreuliche Zukunftsaussichten verlangen gemäss Bradke Massnahmen. Letztlich handle es sich um eine Kumulation von verschiedenen negativen Faktoren, die das Überleben des Unternehmens infrage stellen würden. Alleine in diesem Jahr habe sich die Wechselkurssituation zum Euro um weitere sechs Prozent verschlechtert.

Viele Grenzgänger betroffen

Unter den 120 Beschäftigten befinden sich zahlreiche Grenzgänger aus dem Elsass und Südbaden. Ein Grossteil der Arbeitsplätze dürfte zwischen Frühling und Herbst 2021 abgebaut werden. Härtefälle sollen – soweit möglich – sozialverträglich abgebaut werden.

Die Bacher AG gehört zur Indust Holding AG aus Bergisch Gladbach. Diese besitzt zahlreiche Beteiligungen in Deutschland, aber auch vier Firmen in der Schweiz. Zu ihnen gehört etwa die Hakama, der Feinblechspezialist aus Bättwil. Indus erzielte 2019 einen Umsatz von 1,74 Milliarden Euro und einen Gewinn von 60,1 Millionen. Indust fokussiert sich auf mittelständische Unternehmen, die verkauft werden sollen, und auf Anleger, die sich mit Kapital am deutschen Mittelstand beteiligen möchten.

Das Unternehmen ist im SDAX gelistet. Im letzten Jahr sank der Aktienkurs von 37.35 Euro auf 30.05 Euro. Während des Lockdown war er zwischenzeitlich auf 21.40 Euro gefallen.