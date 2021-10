Interview übers Zugreisen – «Wer Einsamkeit ohne Internet sucht, ist hier richtig»

Sie haben in den vergangenen Jahren fast ganz Europa auf Schienen befahren, von Palermo bis Finnland, von der Ukraine bis Spanien. Was haben Sie dabei über unseren Kontinent erfahren?

Erst einmal, wie klein dieser Kontinent eigentlich ist. Ich kann am Morgen in einem kleinen Dorf in Böhmen oder in der Schweiz in den Zug steigen und bin am Abend an der Atlantikküste. Oder im hohen Norden.