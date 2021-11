Die «unendliche» Geschichte der A98 – 12 Jahre Bauzeit für gerade mal 2,8 Kilometer Autobahn Bei Badisch-Rheinfelden wird das neue Teilstück eröffnet: ein Kraftakt auf dem neusten Stand der Technik. Boris Burkhardt

Die Geschichte der A98, die im Autobahndreieck Weil am Rhein von der A5 abzweigt und bis 2002 nur bis Lörrach-Ost führte, wird gelegentlich als eine «unendliche Geschichte» bezeichnet. Ende 2021 soll nun ein Teilabschnitt 4 eröffnet werden. Foto: Nicole Pont

Was interessiert in Basel der Neubau einer Autobahnstrecke hinter Badisch-Rheinfelden von gerade einmal 2,8 Kilometern Länge mit einem Tunnel, der kaum 500 Meter lang ist? Tatsächlich wird der neue Teilabschnitt 4 der A98 vom Autobahndreieck Hochrhein bis zur neuen Ausfahrt Rheinfelden-Ost im Dürrenbachtal bei Minseln, der zwischen dem 3. und 4. Advent eröffnet werden soll, wohl von sehr wenigen Baslern je befahren werden. Denn wer nach Badisch-Rheinfelden will, fährt schon hinterm Autobahnzoll von der kurzen Verbindungsautobahn A861 ab; und wer nach Bad Säckingen oder noch weiter in den Osten will, bleibt tunlichst auf der Schweizer A3.