Nandi Bushell spielt im Wembley – 12 Jahre alt – und «die krasseste Schlagzeugerin der Welt» Der britische Teenager ist mit Youtube-Videos berühmt geworden. Jetzt steht sie vor ihrem grössten Gig: Sie spielt mit den Foo Fighters im ausverkauften Wembley-Stadion. Martin Fischer

Nandi Bushell ist im Alter von 12 Jahren bereits ein Rockstar – mit zahlreichen Rockstars als Fans. Foto: PD

Nandi Bushells Name steht auf dem Plakat an zweiter Stelle. Dahinter folgen noch 32 weitere, alphabetisch geordnet: unter ihnen Liam Gallagher, Queen-Gitarrist Brian May, Mark Ronson, Metallica-Drummer Lars Ulrich. Sie alle werden am 3. September dem verstorbenen Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins bei einem Gedenkkonzert im Wembley Stadion in London Tribut zollen.

Das Wembley ist ausverkauft, 80’000 bis 90’000 Menschen fasst das Stadion für Konzerte. Der Event wird über Youtube in die ganze Welt gestreamt. Und eben mitten in diesem Konzert der Rockgrössten: Nandi Bushell, das 12-jährige Mädchen aus Ipswich, England, das Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl «die krasseste Schlagzeugerin der Welt» nennt.

Es wird der grösste Gig für sie, die bereits eine verrückte Karriere hingelegt hat, wie sie nur das Internet möglich machen kann. Nandi Bushell ist seit sechs Jahren auf Youtube aktiv, vor zwei Jahren, mit zehn, wurde sie weltberühmt. In der ersten Corona-Welle forderte Bushell den Foo-Fighters-Kopf und einstigen Nirvana-Drummer Dave Grohl zu einem Schlagzeugduell heraus.

Er nahm an, legte vor, Nandi hielt mit, nach drei Runden gab sich Grohl geschlagen. Eine herzerwärmende Geschichte, die die Welt noch so gern aufnahm, mitten im ersten globalen Pandemietief.

Heute folgen Bushell über 870’000 Menschen auf Instagram, auf Spotify hat sie drei selbst geschriebene Songs veröffentlicht, und auf Youtube haben ihre Videos über 62 Millionen Views generiert. Nandi ist jetzt selbst ein Rockstar: Ihre Eigenkompositionen bauen auf verzerrte Gitarren und donnernde Drums.

Die Ziele sind hochgesteckt: ein Album, eine US-Tour und «hoffentlich ein Grammy mit 14 oder 15».

Es ist die Art Musik, die sie von Beginn an für ihre Youtube-Covers am liebsten nachgespielt hat: Nirvana, Rage Against the Machine, System of a Down, Muse, The Ramones, Rolling Stones. Bekannt war sie schon vor dem Dave-Grohl-Duell, Lenny Kravitz oder The-Roots-Drummer Questlove gehören zu ihren frühen Fans. Barack Obama hat Nandi Bushells Klima-Weckruf «The Children Will Rise Up!» auf Facebook geteilt, Greta Thunberg spielt im Video mit – in dieser Liga mischt Nandi mit.

Der älteste Clip auf Bushells Youtube-Kanal ist sechs Jahre alt, ein Jam mit ihrem Vater. Das dritte Video war dann das erste Cover: der Rage-Against-the-Machine-Kracher «Killing In The Name Of». In den beeindruckenden Aufnahmen steckt viel Freude, heute noch wie zu Beginn, aber wohl noch mehr Fleiss: «Üben, üben, üben» ist bei ihr an der Tagesordnung, wie sie in einem Youtube-Video einmal sagte.

Es gibt Clips, in denen man sieht, wie Nandi schon als Fünfjährige mit ihrem Vater spielte, er an der Gitarre, sie an einem Kinderschlagzeug. Danach sind die Drums mit ihr gewachsen, sie bleiben ihre Leidenschaft, aber Nandi spielt heute auch Gitarre, Bass, Klavier und Saxofon. Die Ziele sind längst hochgesteckt: ein Album, eine US-Tour und «hoffentlich ein Grammy mit 14 oder 15», wie sie dem Musikmagazin «NME» erzählte.

Für die Bushells ist Nandis Erfolg zu einem Familienbusiness geworden: Ihr Vater John managt sie, ihr jüngerer Bruder ist häufiger Teil der Videos. Nandi ist bereits zu einer Comic-Superheldin geworden, sie hat Partnerschaften, die immer lukrativer werden, etwa mit Nike. Beim Thronjubiläum der Queen im Juni trat die Schlagzeugerin im Hof des Buckingham-Palasts auf.

Auch wenn die Freude bei ihrem Spiel offensichtlich ist, kann man sich über die breite Vermarktung dieses jungen Talents auch ein bisschen wundern. Auf ihrem Schlagzeug prangen immer wieder Slogans – Gleichstellung, «Black Lives Matter», «Love & Respect» –, sie ist ein Vorzeigestar, insbesondere für die nachwachsende weibliche Generation, die nach neuen Vorbildern lechzt.

Nach dem Gig hat Taylor Hawkins ihr Schläger geschenkt. Mit diesen wird sie im Wembley spielen.

Im Herbst 2020 sprachen Dave Grohl und Nandi Bushell zum ersten Mal zusammen, in einem Videocall. «Hello, Mister Grohl», sagte Nandi, mit ihrem britischen Akzent. Knapp elf Minuten dauerte das Gespräch, Grohl machte ihr dabei auch das schöne Kompliment, dass sie seine Töchter inspiriere. Zehn Monate später kam es dann zum ersten physischen Treffen von Bushell und Grohl, im ausverkauften Forum in Los Angeles.

Nandi spielte mit den Foo Fighters den Song «Everlong», auf einem eigens für sie auf die Bühne gerollten Drumkit. Hinter ihr sass während des Auftritts Taylor Hawkins, zu Lebzeiten gefeiert als einer der Grössten seines Fachs, an seinem Schlagzeug und jubelte ihr zu.

Nach dem Gig hat Hawkins ihr ein Paar Schläger geschenkt. Mit diesen wird Nandi Bushell jetzt im Wembley spielen.

Martin Fischer ist Content Manager und Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.