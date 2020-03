Weniger ist mehr

Ein gutes Beispiel dafür ist die Grippeimpfung, die jedes Jahr angepasst werden muss und auch dann keinen vollständigen Schutz bietet. Oder der Schnupfen, der häufigste Infekt überhaupt, gegen den es keinerlei Mittel gibt. Nicht so tragisch, ist man versucht zu sagen. Aber immerhin liegt der Durchschnittsmensch wegen Erkältungen ein Jahr seines Lebens im Bett. Ein ganzes Jahr, das wir alle schlecht gelaunt und unproduktiv zubringen.

Die ökonomische Wirkung von Mikroben gehört zu den unterschätzten Themen. Corona ist nicht das erste Virus, das die Wirtschaft ins Stottern bringt. Ein frühes Beispiel stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Oberschicht Hollands stand damals sehr auf Tulpen. Besonders begehrt waren mehrfarbig gestreifte Tulpen: Die Preise stiegen und stiegen, bis sie 1637 plötzlich zusammenbrachen und viele Beteiligte in den Ruin trieben. Die holländische Tulpenmanie gilt als erste gut dokumentierte Spekulationsblase der Geschichte. Was hat das mit Viren zu tun? Wir wissen heute, dass ein Virus die spezielle Färbung der Tulpen verursacht. Die entstehenden Muster sind zufällig, man kann sie also nicht einfach nachzüchten. Nur dadurch blieben die gestreiften Tulpen selten und konnten zum Spekulationsobjekt werden.

Viren gehören genauso zum Ökosystem Erde wie wir Säugetiere.

Am grössten aber ist der Effekt von Viren auf die Gesundheit. Ein Beispiel für die Dimension, von der wir reden: In den letzten 150 Jahren ging die Sterberate in der Schweiz fast immer nach unten. Wir werden stetig älter – gemessen an der Bevölkerungszahl sterben immer weniger Leute pro Jahr. Die Kurve hat nur zwei Ausreisser, und beide Male waren Viren verantwortlich: 1871 eine Pockenepidemie, 1918 die Spanische Grippe. Weltweit starben an der Spanischen Grippe gegen fünfzig Millionen Menschen, mehr als durch den Ersten Weltkrieg.

Es wäre aber verkehrt, in den Viren nur Krankmacher und Störenfriede zu sehen. Sie gehören genauso zum Ökosystem Erde wie wir Säugetiere. Mit dem Unterschied, dass sie schon viel länger hier sind (laut manchen Forschern stehen die Viren gar am Ursprung allen Lebens). Und dass sie viel weiter verbreitet sind. Viren haben jeden erdenklichen Lebensraum erobert, vom Marianengraben bis zu den Nebennieren. Wären unsere Augen so gut wie Elektronenmikroskope, könnten wir sehen, dass es überall vor Viren wimmelt: auf unseren Zehennägeln, auf dem Weinglas in unserer Hand, selbst auf dieser Magazinseite hier. Einige weitere verblüffende Fakten:

Es gibt auf der Welt etwa 10'000 000'000 000'000 000'000 000'000 000 Viren. Das sind eine Million Mal so viele wie Sterne im Weltall. Und obwohl ein einzelnes Virus extrem klein ist, sind sie zusammengenommen dreimal so schwer wie die Menschheit.

Besonders viele Viren leben im Meer. Würde man sie aneinanderreihen, ergäbe sich eine Strecke von der hundertfachen Länge der Milchstrasse. Auch das häufigste Wesen der Welt ist vermutlich ein Virus: Es trägt den Namen HTVC010P und befällt Meeresbakterien.

Selbst die Luft ist voller Viren. Pro Quadratmeter Boden regnet es täglich 800 Millionen Viren.

Obwohl die Viren insgesamt noch schlecht erforscht sind, darf man vermuten, dass sie vielfältiger sind als alle anderen

Bei aller Not, die uns Viren bereiten, sind sie dem Menschen doch inniger verbunden, als uns bewusst ist: Unglaubliche 43 Prozent unseres Erbguts stammen ursprünglich von Viren. Über die Jahrmillionen haben es manche von ihnen geschafft, ihre Gene dauerhaft im menschlichen Genom unterzubringen. Die meisten dieser einverleibten Viren-Gene sind inzwischen verstümmelt und haben wohl keine Funktion mehr. Einige erwachen manchmal zum Leben und stehen im Verdacht, an Krankheiten wie Diabetes oder multipler Sklerose beteiligt zu sein. Wieder andere hat der Mensch für seine Zwecke umfunktioniert. So sind einzelne dieser Viren-Gene an der menschlichen Immun- und Gehirnsteuerung beteiligt.