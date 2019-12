Was hat zu den Massenprotesten und dem Generalstreik in Kolumbien geführt?

Das sind ganz normale Leute, sie kommen aus allen Schichten, sie verlangen bessere Bildungschancen, Gesundheitsversorgung, soziale Massnahmen, ähnlich wie in Chile. Ganz Kolumbien ist in Bewegung, zum ersten Mal in seiner Geschichte. Die Leute schlagen auf Pfannen, demonstrieren weitgehend friedlich.

Pfannen statt Gewehre.

Genau.

Anders als früher bei den Farc. Hängen Sie deren Zielen noch an?

Ja, aber wir sind jetzt eine Partei und kämpfen in den Parlamenten für mehr Gerechtigkeit. Die Methoden haben sich geändert, aber die Ziele sind die gleichen. Unsere Waffe ist jetzt das Wort. Kolumbien ist immer noch wie ein Feudalstaat. Es gibt Korruption. Der Frieden ist da, aber an den Gründen des Konflikts hat sich nichts geändert.

«Ich sah keine Perspektive.»

Viele Stimmen haben Sie ja nicht bekommen bei der Parlamentswahl.

Bei den Regionalwahlen schon. Wir haben auch einige Bürgermeisterämter erobert. Die Leute ändern ihre Meinung über uns.

Sie waren vierzehn, als Sie sich dem bewaffneten Kampf anschlossen. Wie kommt ein junges Mädchen auf so etwas?

Meine Familie war arm, wir waren acht Geschwister, meine Mutter hatte kein Geld, mir ein Studium zu bezahlen. Ich sah keine Perspektive. Dann war ich bei meiner Schwester auf dem Land zu Besuch. Über sie habe ich Leute von den Farc kennengelernt. Sie waren gerade im Dorf, um Verpflegung zu kaufen und Kämpfer zu rekrutieren. Es waren acht Leute, sechs davon Frauen. Das hat mich elektrisiert.

Warum?

Die Rolle der Frau in der kolumbianischen Gesellschaft ist sehr traditionell, sie soll gehorchen, in der Küche bleiben, Kinder grossziehen. In der Guerilla hingegen schien es eine andere Möglichkeit zu geben. 40 Prozent der Guerilla waren weiblich.

Hatten Sie sich als Teenager schon mit marxistischen Ideen auseinandergesetzt?

Nein, gar nicht, das war ganz neu für mich. Meine Familie war konservativ-liberal. Ich war ein schlichtes, einfaches Mädchen, das in die Schule ging, herumspielte, sich mit Freundinnen traf. Es war irgendwie verrückt. Ich nahm mir 15 Tage Zeit, verabschiedete mich von meiner Mutter und Oma und rückte ein.

«Man lässt das Wichtigste zurück: seine Familie.»

Und dann drückte man Ihnen ein Gewehr in die Hand, und Sie gingen kämpfen?

Nein, das sagt das Klischee. Bei den Farc durchlief man eine zweijährige Ausbildung: marschieren, Schiessplätze und Camps aufbauen, ein Gewehr laden und entladen. Und ideologische Schulung.

Alle Lebensbereiche wurden also erfasst?

In den vierzehn Jahren bei den Farc bin ich die geworden, die ich bin. Es hat mich als Person bestimmt.

Wo haben Sie gelebt?

In Zeltlagern, inmitten des Urwalds, und das war richtiger Urwald.

Vermissten Sie nichts?

Doch, klar. Man lässt das Wichtigste zurück: seine Familie, aber die Farc wurden zur neuen Familie.

Wie oft haben Sie Ihre richtige Familie in diesen vierzehn Jahren gesehen?

Dreimal. Einmal kam meine Mutter ins Camp, sie lief sofort zum Kommandanten und bat, mich nach Hause zu lassen. Der Kommandant fragte mich, was ich tun wolle. Ich habe gesagt, dass ich nirgendwo anders hinwolle. Ich sagte: Mutter, bitte respektiere meine Entscheidung. Meine Mutter hat zuerst versucht, Druck auszuüben, doch dann hat sie es respektiert.

«Ich habe sieben Bombardements überlebt.»

Was würden Sie heute als Mutter sagen, wenn Ihre Tochter sich entschliessen würde, zu den Waffen zu greifen?

Ich würde dasselbe tun wie meine Mutter. Aber sie hat mich immer unterstützt.

Und Sie haben diese extreme Entscheidung nie infrage gestellt?

Niemals.

Niemals?

Doch einmal schon, da brach ich mir beim Palisadenbauen den Fuss. Da war ich plötzlich von fremder Hilfe abhängig. Inmitten des Urwalds, Wind und Wetter ausgesetzt. Aber ich blieb dann doch.

Gab es medizinische Hilfe?

Wir hatten ein mobiles Feldhospital. Ich war drei Monate dort.

Haben Sie an Kampfhandlungen teilgenommen?

Ja, ich war fünf Jahre im Einsatz gegen die kolumbianische Armee. Und diese Armee versteht zu kämpfen. Danach habe ich mich der Kommunikation zugewandt.

«Meine Tochter ist meine Psychologin.»

Haben Sie jemanden getötet?

Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht.

Aber auf den Feind geschossen haben Sie?

Ja. Aber man sieht oft nicht genau, was auf der anderen Seite passiert.

Geht Ihnen das nicht im Kopf herum?

Klar, natürlich.

Bereuen Sie es?

Eher nicht. Was bei mir psychische Probleme ausgelöst hat, waren die Bomben. Ich habe sieben Bombardements überlebt, aber viele Kämpfer sind gestorben. Wir haben Verletzte geborgen. Das prägt einen das ganze Leben. Man entwickelt ein übersensibles Gehör, lernt, Geräusche genau zu unterscheiden. Du hörst im Schlaf, wenn sich ein Fahrzeug nähert. Immer noch träume ich, dass ich im Lager bin, dass ich Tote sehe. Sogar Leute, die noch leben, sehe ich als Tote. Das sind Spuren, die ich noch nicht habe bearbeiten können.

Sie sind traumatisiert. Haben Sie sich psychologische Hilfe geholt?

Ich habe nicht die Notwendigkeit verspürt. Ich akzeptiere, dass es diese Spuren in meinem Inneren gibt. Man muss damit zu leben lernen. Meine Psychologin ist meine Tochter.

«Wir haben über Abtreibung gesprochen, lange bevor das ein Thema in der Gesellschaft war.»

Ist das nicht eine etwas zu schwere Last für eine Tochter?

Na ja, sie ist natürlich nur in dem Sinne meine Psychologin, dass sie mich davon abhält, an solche Sachen zu denken.

Gab es sexuelle Übergriffe im Camp?

Wir waren 40 Prozent Frauen. Das passiert in Armeen, die vor allem aus Männern bestehen.

Offiziell sind mehr als 5000 Übergriffe bei der Guerilla dokumentiert.

Das behaupten die Presse und die Staatsanwaltschaft. Nein, das stimmt nicht. Mit solchen Daten verfälscht man die Realität.

Es heisst, Frauen die schwanger wurden, mussten abtreiben.

Wir haben über Abtreibung gesprochen, lange bevor das ein Thema in der kolumbianischen Gesellschaft war. Es wurde aber nicht angeordnet, es geschah freiwillig.

Es wurden doch auch Kinder geboren in den Camps?

Es gab Kinder, ja, dabei sagte man uns beim Eintritt in die Farc, dass wir keine haben könnten. Für mich kam das auch nicht infrage. Ich wollte nicht erleben, was meine Mutter mit mir erlebt hat. Sie wurde vertrieben im Bürgerkrieg, wir waren acht Geschwister, mein Bruder und ich wurden Guerilleros, er wurde 2008 getötet. Warum sollte ich ein Kind haben, dem es genauso ergeht wie meiner Mutter und mir? Ich hätte es weggeben müssen, viele Kameradinnen haben das gemacht und suchen noch heute verzweifelt nach ihren Kindern.

«Viele Leute glauben, Guerilleros sind Mörder, die Kinder fressen.»

Aber dann wurden Sie doch Mutter.

Ja, während der Friedensverhandlungen im September 2016 habe ich bemerkt, dass ich schwanger war. 2017 haben wir dann beschlossen, die Waffen niederzulegen.

Der Vater Ihrer Tochter ist Carlos Antonio Lozada, ein Kommandant der Farc und heute Senator. Sind Sie noch zusammen?

Nein, wir haben den Übergang vom Urwald ins Zivilleben nicht hingekriegt. Aber wir sind Freunde. Er ist ein grossartiger Mann, ein grosser Kämpfer und ein toller Vater.

Was war das Schwierigste bei Ihrem Wandlungsprozess?

Du musst lernen zu arbeiten, um deine Miete und die Bildung deiner Kinder zu bezahlen oder Kleidung zu kaufen. Mit dieser Realität kämpfen wir, aber so ist der Alltag. Wir sind jetzt ganz normale Kolumbianer die dieselbe soziale Realität leben wie alle anderen. Man muss lernen, dem System zu vertrauen, das man einmal hinter sich gelassen hatte. Und die Normen der Gesellschaft einhalten und der Verfassung. Ich studiere jetzt und erziehe meine Tochter.

Wie ist die Stimmung Ihnen gegenüber?

Viele Leute glauben, Guerilleros sind Mörder, die Kinder fressen. Und diese Regierung macht es uns schwer. Seit dem Amtsantritt von Präsident Iván Duque sind 180 frühere Kämpfer getötet worden. Ich habe Leibwächter.

Haben Sie sich deshalb die Haare blond gefärbt?

Auch, ja.

«Ich habe nie mit der Waffe etwas erpresst.»

Bekommen Sie Unterstützung?

In den Friedensvereinbarungen ist festgelegt, dass jeder Kämpfer eine Grundrente von etwa 200 Franken kriegt. Das reicht aber nicht. Wir hatten ja kein Haus, viele haben ihre Familien verloren. Es wurden 27 Zonen eingerichtet, wo wir eine Unterkunft bekamen und Ackerland zum Bestellen, Kooperativen wurden gegründet. Aber diese Hilfe hört jetzt auf. Und wir haben leider diese Regierung, viele internationale Unterstützung versickert in dunklen Kanälen. Aber ich bin jung, ich habe das Leben vor mir. Es gibt viele, die sind im Krieg alt geworden, die sind 60 oder 70, können nicht lesen und schreiben. Sie kannten nur das Gewehr, haben nie gearbeitet. Die Guerilla gab dir alles, Kleidung, Essen, Unterkunft.

Und was ist mit Macht? Mit vorgehaltener Waffe bekommt man alles.

Wir waren keine Söldner, wir waren eine gebildete Guerilla. Mit Prinzipien. Klar, es gab auch Fehler. Aber ich habe nie mit der Waffe etwas erpresst.

Gehen viele zurück in den Urwald?

Ja, es gibt welche, die enttäuscht sind, aber das sind nur etwa zehn Prozent der 15'000 früheren Kämpfer.

Würden Sie je zurückgehen?

Nein, das ist vorbei.