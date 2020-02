Tod aus dem Regenwald

Es war ein Oktobertag im Jahr 1976. Infektionsmedizin galt damals als randständiges Fach. Die Pocken waren so gut wie ausgerottet, viele weitere Krankheiten hatten ihren Schrecken verloren, seit die Städte die Anarchie des Drecks beseitigt hatten, seit Antibiotika und Impfungen zum Alltag gehörten. 30 Jahre lang war kein dramatisches neues Virus aufgetaucht.

Um so spektakulärer war daher der telefonische Hilferuf von der US-Seuchenschutzbehörde CDC: Ob Breman sich an der Aufklärung des mysteriösen Ausbruchs beteiligen könne? Gemeinsam mit einem Kollegen brach der Forscher nach Zaire auf. Im Gepäck: 17 Kartons mit Ausrüstung. Das wirkte sehr professionell im Vergleich zur Ausstattung der anderen Wissenschaftler, die an der Untersuchung teilnehmen sollten.

Peter Piot etwa, der junge Arzt aus Antwerpen, brachte seinen Hochzeitsanzug mit. Man hatte ihm gesagt, dass er auf der Reise nach Afrika den belgischen Staat repräsentiere. Ein Kollege hatte ihm kurz vor Aufbruch immerhin noch eine Motorradbrille zum Schutz der Augen zugesteckt. Andere verfügten jedoch nicht mal über ein solches Provisorium.

«Jeder der den Zaun überquert, wird sterben.»Schild vor dem Krankenhaus

Als der Trupp erstmals zusammentrat, hatten sich zudem schon teils heillose Szenen abgespielt. So hatten zairische Ärzte erste Blutproben genommen; unter den Medizinern war auch Jean-Jacques Muyembe, der heute den Kampf gegen Ebola im Kongo leitet. Als er die Kanülen aus den Armen der Kranken zog, floss ungewöhnlich viel Blut aus den Wunden, es lief dem Arzt über die blossen Hände. Er wusch es mit Seifenwasser ab und machte weiter, während die Weltgesundheitsorganisation WHO die Blutproben an Labore in verschiedenen Ländern schickte.

In Paris gingen die Behälter zunächst verloren, der eigentliche Empfänger, Pierre Sureau vom Institut Pasteur spürte sie schliesslich in einem Militärkrankenhaus auf. Als er die Proben aus ihrem Kühlbehälter nahm, zersprang eines der Gläser. Kurz darauf klingelte sein Telefon: Jemand von der WHO warnte, dass die Proben unter keinen Umständen geöffnet werden dürften. Sie enthielten ein hochinfektiöses Virus und müssten an ein Hochsicherheitslabor überstellt werden.