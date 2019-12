«Ständig drohte der Weltuntergang»

Würde alles anders machen

22 Jahre nach meinem Ausstieg, habe ich zwar Distanz geschaffen zwischen den Zeugen und mir. Aber ganz los davon komme ich wohl nie. Noch heute merke ich, dass ich gelegentlich wie ein Zeuge ticke. Etwa wenn ich Menschen und Dinge in gut oder schlecht unterteile. Ich musste erst lernen, dass es auch Zwischentöne gibt und nicht auf jede Frage eine Antwort.

Heute gehöre ich keiner religiösen Gemeinschaft an. Ich interessiere mich aber für Hinduismus und glaube an die Wiedergeburt. Könnte ich nochmals von vorne anfangen, würde ich alles anders machen. Vielleicht wäre ich ein berühmter Schauspieler in Hollywood. Jetzt gehört diese Erfahrung zu meinem Leben. Ich versuche, das Beste daraus zu machen, indem ich anderen helfe und mich nicht als Opfer sehe.

Selbsthilfegruppe für ehemalige Zeugen Jehovas

19354 Schweizer Mitglieder haben die Zeugen Jehovas nach eigenen Angaben. Damit sind sie die grösste Sekte in der Schweiz – entsprechend gibt es Aussteiger. Im Dezember 2017 hat Christian Rossi für ehemalige Zeugen Jehovas eine Selbsthilfegruppe gegründet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am ersten Freitag im Monat an einem geheimen Ort in Zürich. Damit will Rossi diejenigen schützen, die noch nicht ausgestiegen sind aus Angst, den Kontakt zu Freunden und Familie zu verlieren. Würden die Zeugen vom Ort erfahren, würden die Nochmitglieder laut Rossi ausspioniert und ausgeschlossen. Derzeit hat die Selbsthilfegruppe etwa 15 Mitglieder. Es gibt eine Warteliste. Interessenten trifft Rossi zuerst zu einem Gespräch. «Dabei muss ich vorsichtig sein, dass sich kein Spion einschleicht.» Rossi moderiert die Treffen, schlägt Themen vor und versendet einen Newsletter. Als Betroffener nimmt er auch an den Gesprächen teil. Thematisiert werden das Kontaktverbot, oder dass viele neu lernen müssen, Entscheidungen zu fällen, weil vorher alles vorgegeben war. Was glaubt man noch? Warum ist man gegangen? Stimmt, was die Zeugen glauben, oder lügen sie? Was ist besser, was schlechter als bei anderen Gemeinschaften? Was vermisst man? Ist es Gehirnwäsche? Ist es eine Sekte?



Vor allem für Personen, die in die Zeugen Jehovas hineingeboren wurden, sei der Ausstieg schwer, sagt Rossi. Sie müssten neue Freundschaften aufbauen. In der Selbsthilfegruppe können sich Personen, die Ähnliches erlebt haben, gegenseitig auffangen. Sie haben oft auch privat Kontakt. Zudem stellen sich die Mitglieder zur Verfügung als regionale Anlaufstellen für Personen, die nicht in die Gruppe kommen, aber reden wollen. So ist ein Netz über die ganze Deutschschweiz entstanden.